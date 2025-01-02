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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

سرقوا المدرسة وباعوا المعدات خردة .. القبض على 4 طلاب بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة
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ألقت مباحث التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية ، برئاسة المقدم محمود مأمون ،  القبض على 4 طلاب قاموا بسرقة  معدات من داخل مدرستهم بدائرة القسم، وبيعها لعامل خردة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد عامر ،مدير امن الإسماعيلية إخطارا من رئيس مباحث التل الكبير المقدم محمود مأمون يفيد بتلقيه بلاغًا من مدير مدرسة ، والذي اكتشف سرقة معدات ومكن من داخل المدرسة.

وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث  برئاسة  النقيب سيد نصرالله معاون مباحث القسم و  النقيب احمد طارق والنقيب احمد عبدالسلام.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب تسللوا للمدرسة أثناء غياب الموظفين واستولوا على المعدات والمكن لبيعها لاحد عمال الخردة ، تم القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابه الواقعة، وأشاروا إلى أنهم كانوا  على علم بمداخل ومخارج المبنى، ومواعيد عدم تواجد الحراس. بقصد السرقة و بالبيع لعميلهم عامل الخردة ، وتم ضبطه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية الاسماعيليلة

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