أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
بعد وصول الشرع إلى موسكو .. هل تسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الشعب الجمهوري: مواجهة الشائعات خط الدفاع الأول لحماية وعي المواطن والاستقرار

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن تحرك الحكومة المصرية لمواجهة الشائعات يعكس وعي الدولة بخطورة هذه الظاهرة على استقرار المجتمع والأمن القومي، مشيرًا إلى أن الشائعات لم تعد مجرد أخبار مغلوطة، بل أصبحت أداة تُستخدم بشكل منظم للتشكيك في مؤسسات الدولة وبث الإحباط بين المواطنين، وأداة من أدوات حروب الجيل الرابع التي تستهدف وعي المجتمع والتأثير على مسار التنمية.

وشدد رزق ، في بيان له اليوم ، على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب شفافية وسرعة في تقديم المعلومات الصحيحة، إلى جانب التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والإعلامية، وسرعة رد الحكومة بالمعلومات الدقيقة والبيانات الرسمية تسهم في كشف الحقائق وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأوضح رزق، أن مواجهة الشائعات لا تقتصر فقط على الجهد الحكومي، وإنما تتطلب تكاتفًا مجتمعيًا ودورًا واعيًا من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، من خلال تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مؤكداً أن رفع مستوى الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية باعتبارها الضامن الحقيقي للحصول على المعلومة الصحيحة.

وأشار رزق إلى أن تعامل الحكومة مع هذا الواقع يعكس تحولا نوعيا في أسلوب المواجهة، قائما على الرصد المبكر والتحليل الدقيق لما يُتداول، والتعامل مع الشائعات باعتبارها خطرا يجب مواجهته بالمعلومة الموثقة، وليس بردود أفعال انفعالية، مؤكدًا أن سرعة إتاحة البيانات الصحيحة أصبحت عنصرًا حاسمًا في إفشال محاولات التضليل قبل أن تتحول إلى قناعات راسخة لدى الرأي العام.

واختتم الدكتور عياد رزق ،  تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة حروب الوعي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع بكل مكوناته، وترسيخ ثقافة التحقق والمسؤولية في تداول المعلومات، باعتبار أن الكلمة قد تكون أداة بناء أو وسيلة هدم، مشدداً على أن الحفاظ على الاستقرار يبدأ من وعي المواطن وقدرته على التمييز بين الحقيقة والتضليل، داعيا  المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء المحتوى الموجه أو الأخبار مجهولة المصدر، والاعتماد على المصادر الرسمية.

البرلمان الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري النواب نواب

