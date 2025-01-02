الكيلو بـ 60 جنيه .. سر ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق | وهذا موعد انخفاضه

شهدت أسعار الليمون فى مصر ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل أبرزها زيادة الإقبال على الشراء، خاصة مع قدوم فصل الشتاء واقتراب شهر رمضان الكريم الذي يتهافت فيه الجميع على شراء المحصول نظرا لجودته واحتوائه على فيتامين سي .



أسعار الليمون

ويتراوح سعر كيلو الليمون من 45 لـ 60 جنيهًا على حسب المنطقة والعرض والطلب، ويتم زراعة الليمون بمناطق الوادي الجديد، والدلتا،والصعيد.

وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن أسباب ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق، حيث وصل سعر الكيلو إلي 60 جنيهًا ، موضحًا أن هناك قلة فى المساحات المزروعة من الليمون هذا الموسم .

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات لـ"صدي البلد ، أن زيادة الإقبال على شرائه مع قدوم فصل الشتاء مع قلة المعروض أدى إلي زيادة أسعاره بالأسواق، ووصول سعره إلي الـ 50 ، والـ 60 جنيهًا.

وأشار إلي أن هناك عدد كبير من المزارعين امتنع عن زراعة الليمون خلال الفترة الأخيرة بسبب تدنى أسعاره وخسارة الفلاحين فيه مما أدى إلي قلة مساحاته المزروعة .

موعد انخفاض أسعار الليمون

وقال إن موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق انخفاض اسعار الليمون في شهر مارس المقبل، تزامنا مع موسم جني الليمون،مؤكدا أن زراعة الليمون لزيادة انتاجيته يحتاج إلي 3 سنوات.



وأوضح أن الإصابة فى بعض شجر الليمون تسببت في تراجع المعروض من الليمون، ما أدى إلى أن الشجر المصاب يحتاج إلى وقت طويل للتعافي وإنتاج ثمار جديدة.

وناشد نقيب الفلاحين بضرورة التقليل من صادرات الليمون مه وضع سياسة واضحة لزراعته بحيث يكون متواجد بأسعار مناسبة طوال العام ، وفى الوقت ذاته ضمان عدم خسارة للمزارعين

ومن جانبه ، كشف حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، مرجعا السبب إلى إصابة أشجار الليمون وتراجع الإنتاجية.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية «عندنا إصابة في شجر الليمون، شكلنا لجنة الأسبوع الماضي ورصدت أن هناك إصابة كبيرة جدًا في أشجار الليمون وتراجع في الإنتاجية».



ولفت أن الشتلات الجديدة لم تنضج بعد، متوقعا استمرار هذه الأزمة بعض الوقت، لاسيما وأن أشجار الليمون تحتاج سنوات حتى تثمر.

ونوه إلى أن ليمون «الأضاليا» متوفر في السوق كبديل عن الليمون البلدي، لافتا إلى تراوح سعره من 15 إلى 20 جنيهًا، مقارنة بالليمون البلدي الذي يتراوح سعره من 40 إلى 45 جنيها.