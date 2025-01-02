إيهاب فهمي وحمدي الوزير وانهيار لبلبة .. مشاهد من عزاء بشير الديك

بدأ منذ قليل عزاء السيناريست بشير الديك بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر ، بحضور كل من نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي ، والفنان حمدى الوزير ، ووزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم ، ولقاء الخميسي ، إيهاب فهمي.

ودخلت الفنانة لبلبة فى حالة انهيار وبكاء شديدة أثناء تقديمها العزاء في وفاة السيناريست الكبير.

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وفاة بشير الديك

ورحل عن عالمنا السيناريست الكبير بشير الديك بعد صراع مع المرض.

ولد الكاتب بشير الديك في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966.

وبدأ مسيرته من باب "الأدب"، حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما.

كان أول أعماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتبه له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978.

وكانت نقطة التميز الحقيقية كسيناريست مصري كبير مع شراكته للمخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، حيث كتب له أول أفلامه “سواق الأتوبيس” و"ضربة معلم" و"ضد الحكومة" و"ناجي العلي" و"ليلة ساخنة" و"شبكة الموت" و"عصر القوة.