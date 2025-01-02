سوريا تشتعل.. خسائر كبيرة للجيش التركي خلال اشتباكات مع "قسد" في حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أسقطت اليوم طائرة مسيرة مذخرة تابعة لسلاح الجو التركي في أجواء قرية موجك بريف عين العرب "كوباني" شرق حلب.

وأشار المرصد السوري، إلى أن مدينة منبج، شهدت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، على محور قرى العطشانة والمسطاحة جنوبي مدينة منبج، وتصدت قوات الأخيرة لهجوم بري نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما أدى لمقتل 4 من الفصائل وعنصر من قوات مجلس منبج العسكري.

وفي سياق متصل، تصدت "قسد" لهجوم الفصائل الموالية لتركيا في محور بلدة أبو قلقل، ودمرت مدرعة BMB بمحيط قرية علوش كما أعطبت دبابة أيضا، وسط معلومات مؤكدة عن مقتل العديد من الفصائل المهاجمة، في حين تتواصل الاشتباكات في جنوب وشرق منبج في ظل قصف القوات التركية المنطقة بالطيران المسير والمدفعية الثقيلة.