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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صدى البلد

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند تناول البسلة طوال الشتاء

البسلة
البسلة
اسماء محمد
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يحب الكثير من الأشخاص تناول البازلاء خلال فصل الشتاء فهى من الأطعمة الشهية التى يمكن تناولها بطرق متعددة سواء من خلال الطهى فى الطواجن أو السوتيه أو السلطات.

ووفقا لما جاء فى موقع “draxe” نعرض لكم فوائد البازلاء للصحة 
 المساعدة في إنقاص الوزن..

تحتوي البازلاء الخضراء على كمية قليلة من السعرات الحرارية ولكنها غنية بالبروتين والألياف، لذا فإن إضافة بضع حصص من البازلاء الخضراء إلى نظامك الغذائي يمكن أن تنسف الكرش كما تساعد الألياف والبروتين في الحفاظ على شعورك بالشبع لدرء الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتقليل الشهية، مما يزيد من فقدان الوزن بشكل أكبر.

بروتين نباتي 
يعد البروتين عنصرًا أساسيًا في الصحة العامة فهو لا يشكل أساس شعرك وبشرتك وعضلاتك وعظامك فحسب، بل يستخدمه الجسم أيضًا لبناء وإصلاح الأنسجة وكذلك تخليق الهرمونات والإنزيمات المهمة ويمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى إحداث فوضى في الصحة، مما يتسبب في ظهور أعراض مثل ضعف المناعة وتأخر النمو وانخفاض مستويات الطاقة.

التحكم في نسبة السكر في الدم
تحتوي البازلاء الخضراء على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم لمنع أعراض مرض السكري مثل التعب وزيادة التبول والصداع.

 تعمل الألياف على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية  وفي الوقت نفسه، ثبت أن زيادة تناول البروتين تعمل على خفض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2.


 تعزيز الهضم الصحي
مع احتواء الوجبة الواحدة على 8.8 جرام من الألياف الغذائية، فإن كوبًا واحدًا من البازلاء الخضراء يمكنه أن يلبي ما يصل إلى 35 بالمائة من احتياجاتك اليومية من الألياف كما إن إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير مفيد على العديد من جوانب الصحة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالهضم.

تتحرك الألياف عبر الجهاز الهضمي دون هضم، مما يضيف حجمًا إلى البراز لزيادة وتيرة التبرز وتعزيز الانتظام وقد تكون الألياف مفيدة أيضًا في علاج حالات الجهاز الهضمي، مثل الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وقرحة المعدة ، والتهاب الرتج والبواسير.

يحمي من السرطان
تحتوي البازلاء الخضراء على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الجذور الحرة لتخفيف الالتهاب وتقليل الضرر التأكسدي للخلايا وبفضل التركيز العالي لمضادات الأكسدة في البازلاء الخضراء، فقد ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان في بعض الدراسات المختبرية.

تعتبر السابونينات، على وجه الخصوص، نوعًا من مضادات الأكسدة الموجودة في البازلاء الخضراء والتي قد تساعد في تثبيط نمو الورم وقتل الخلايا السرطانية و في الواقع، أفادت دراسة أجريت عام 2009 في كندا أن السابونينات الموجودة في البازلاء الخضراء والبقوليات الأخرى قد يكون لها تأثيرات علاجية ضد عدة أنواع مختلفة من السرطانات.

 وأشارت دراسة أخرى نُشرت في مجلة Filoterapia إلى أن السابونينات أثبتت قدرتها على منع نمو وانتشار الخلايا السرطانية في بعض الدراسات المختبرية ويُعد هذا النشاط المضاد للسرطان أحد الأسباب التي تجعل البازلاء الخضراء من بين أفضل الأطعمة المضادة للسرطان .
 

فقدان الوزن الشتاء البازلاء فوائد البازلاء

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