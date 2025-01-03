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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أكلوا أولادكم بطاطا أيام الامتحانات .. معهد التغذية يوضح فوائدها

البطاطا
البطاطا
عبدالصمد ماهر
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بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لمراحل التعليم المختلفة ،  منذ ايام سواء المرحلة الابتدائية أو الاعدادية . 

ونصح المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان ، بضرورة تقديم  البطاطا  لـ الاطفال و المراهقين حيث انها تمدهم  بالطاقة اثناء فترة الامتحانات . 

وقال المعهد القومي للتغذية ، إنه مع  امتحانات نصف العام تحرص الامهات على تقديم الحلويات لدعم ابنائهن بالطاقة اللازمة للاستذكار و لكن الحلويات ليست الاختيار الافضل كمصدر للطاقة لذلك اذا كنت حريصة على صحة ابنائك. 

وتابع معهد التغذية: قدمي لهم البطاطا المشوية كل يوم اثناء موسم الامتحانات ، البطاطا من الخضراوات الشتوية لذيذة الطعم و المغذية في نفس الوقت  ، البطاطا غنية بفيتامين (أ) و بالالياف الطبيعية كما انها مصدر صحي للطاقة و يمكنك اضافة قليل من العسل الاسود إلى البطاطا قبل تقديمها لاطفالك لاضافة السعرات و القيمة الغذائية.

البطاطا 


 اقتصادية وسريعة .. طريقة عمل البطاطا
 

تبدأ ربات البيوت في البحث عن أكلات تمنح الشعور بالدفء كلما انخفضت درجات الحرارة و أفكار أكلات غير تقليدية يحبها الكبار والأطفال وبنفس الوقت اقتصادية وخطواتها سهلة .

وتنطبق هذه المواصفات على البطاطا وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة لعمل البطاطا الحلوة باللبن .

المقادير:
1 كيلو بطاطا حلوة
كوب ونصف حليب
نصف كوب جوز هند
1 كوب سكر
نصف كوب قشطة أو كريمة
نصف كوب سمن
رشة فانيليا
جوز هند للتزيين وده حسب الرغبه

طريقة التحضير :

- تغسل في البداية البطاطا جيدًا، وتسلق في ماء نظيف دون أي إضافات.

- ثم تقشر البطاطا، وتهرس جيدًا حتى تنعم.

- وبعد ذلك يضاف إليها الحليب والقشطة والسكر وجوز الهند والفانيليا والسمن ، وتخلط جيدًا حتى تنعم وتتجانس.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن الصينية بالسمن.

- يوضع الخليط في الصينية، ويساوى سطحها باليد بعد دهنها بقليل من السمن.

- تدخل  الصينية الفرن لمدة من 30 إلى 40 دقيقة حتى تنضج.

- ⁠للشواية لمدة 3 دقائق وحتى تحمر.

تخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلًا.
- تزين بجوز الهند، ثم تقطع وتقدم .

وكان موقع هيلثي كشف عن فوائد عديدة للبطاطا ومنها :

تعزيز عمل جهاز المناعة : 
فقد تساعد مادة البيتا كاروتين الموجود في البطاطا الحلوة على تعزيز عمل جهاز المناعة عند الإنسان .

تحسين الذاكرة
يساعد استهلاك البطاطا الحلوة على تعزيز الوظائف الادراكية والدماغية لدى الإنسان .

تعزيز صحة الجهاز الهضمي :

تحتوي البطاطا الحلوة على كمية عالية للغاية من الألياف والمواد المضادة للأكسدة والتي تعد مهمة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تعد الألياف مهمة جدًا لصحة القولون ونحمي الجهاز الهضمي من عدة مشاكل صحية

الخضراوات المعهد القومي للتغذية البطاطا معهد التغذية البطاطا المشوية

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