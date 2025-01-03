قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن مودرن سبورت بسبب مخالفة لوائح الأجانب

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارًا بتوقيع غرامة مالية على نادي مودرن سبورت بقيمة 10,000 جنيه مصري.

جاء هذا القرار بسبب مخالفة النادي للائحة مسابقة الدوري الممتاز، حيث قام بإشراك لاعب أجنبي لا يحق له المشاركة قانونًا في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

رفض طلب الاتحاد السكندري

ورفضت الرابطة طلبًا تقدم به نادي الاتحاد السكندري للحصول على نقاط المباراة التي جمعته مع مودرن سبورت، حيث اعتبرت الرابطة أن وجود 6 لاعبين أجانب في قائمة الفريق لا يعني بالضرورة مخالفة اللوائح، بل إن المشاركة الفعلية للاعبين هي الأساس.

وأكدت الرابطة أن عدد اللاعبين الأجانب الذين شاركوا فعليًا في المباراة هو الذي يتم احتسابه.

نصوص اللائحة

تنص لائحة مسابقة الدوري الممتاز على السماح لكل فريق بقيد 5 لاعبين أجانب في قائمة الفريق الأول، و3 لاعبين أجانب في الفئات السنية. ويحق لكل فريق مشاركة 5 لاعبين أجانب فقط في المباراة الواحدة.