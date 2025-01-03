قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تحتفل مع المسافرين بالعام الجديد بتقديم وجبات فاخرة على الرحلات| شاهد
محمد صلاح يصدم الجميع بشأن مستقبله مع ليفربول
بكم عيار 21؟.. تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025
احترس.. طعام يدمر الجهاز الهضمي ويهدد البنكرياس والكبد
طب قصر العيني تعلن تشخيص أول إصابة في مصر بمرض VEXAS
لو مسافر.. تخفيضات 25% على رحلات الطيران بين مصر والإمارات
ظاهرة فلكية مدهشة.. القمر يقترن بكوكب الزهرة في سماء مصر الليلة
انطلاق معسكر تطوير حكام الدوري الممتاز .. صور
مفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السبب
شهب الرباعيات .. كرات النار تتساقط على مصر الليلة فهل تشكل خطرا؟
جو معتدل .. الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس غد السبت
شوبير يهاجم القلعة البيضاء| ماذا يحدث في الزمالك؟.. ونجم الفريق يطلب الرحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

بكم عيار 21؟.. تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025

الذهب
الذهب
عبد العزيز جمال
×

شهد سعر الذهب في مصر تحركا جديدا في سوق الصاغة خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة،، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أكثر من 3750 جنيها للشراء في محلات الصاغة، وفقًا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية.

أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب تغييرات ملحوظة، أبرزها انخفاض سعر عيار 21 الذي يلقى إقبالًا كبيرًا في السوق المصرية والذي سجل نحو  3760  جنيهًا للشراء بحسب أخر تحديث.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025 

ارتفعت أسعار الذهب محليًا مع استمرار التأثيرات العالمية على سوق المعدن الأصفر، مما انعكس على الأسعار بشكل مباشر، حيث زاد سعر الأوقية إلى 2,639 دولارًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعا ليصل إلى 3222 جنيها في محلات الصاغة، ويظل ارتفاعا من نحو  حوالي 3300 جنيه قبل أيام قليلة، ويعد عيار 18 خيارًا مفضلًا للكثيرين عند شراء الخواتم والسلاسل الذهبية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 24 ارتفاعا إلى 30080 جنيهًا بدون مصنعية، وقد يصل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية إلى حوالي 33 ألف جنيه، أما سعر البيع فقد بلغ 29880 جنيهًا، مما يجذب اهتمام المستثمرين والراغبين في بيع مدخراتهم.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في السوق المصرية نظرًا لجاذبيته ولمعانه، وسجل سعر الجرام ارتفاعا ليصل إلى 3760 جنيهًا للشراء و 3735 جنيا للبيع، ويتم إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام عند الشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُفضل البعض شراء الذهب عيار 24 بسبب نقائه العالي الذي يصل إلى 99.99%، حيث تراجع سعر الجرام إلى 4297  جنيهًا في محلات الصاغة بدون مصنعية، مع إمكانية وصوله إلى 4500 جنيه عند إضافة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة تحركا ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • عيار 24: 4297 جنيهًا للشراء، و 4268 جنيهًا للبيع.
  • عيار 21: 3760 جنيهًا للشراء، و 3735 جنيهًا للبيع.
  • عيار 18: 3222 جنيه للشراء، و 3201 جنيهًا للبيع.
  • عيار 14: 2506 جنيهًا للشراء، و 2490 جنيهًا للبيع.
  • عيار 12: 2148 جنيهًا للشراء، و 2134جنيهًا للبيع.
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية 2,641.41 دولار وقت كتابة التقرير ، مقارنةً بأعلى سعر بلغته الشهر الماضي عند 2790.41 دولار.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و24؟

يحتوي الذهب عيار 24 على نسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ما يجعله الأعلى جودة، بينما يحتوي عيار 21 على 87.5% من الذهب مع مزيج من معادن أخرى، كلما انخفض العيار، زادت نسبة المعادن المضافة.

سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب سعر الذهب في مصر الذهب سعر الذهب اليوم عيار 18 أسعار الذهب الآن في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية كم سعر الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 1 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارات مهمة.. توجيهات ضرورية لـ4 وزراء ومحافظ البنك المركزي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أسعار الذهب

كسر حاجز الـ 3200 .. أسعار الذهب اليوم الجمعة

حجز تذاكر القطارات

تذاكر مجانية.. مميزات يتمتع بها كبار السن على خطوط السكك الحديدية

زيزو

زيزو يتعرض لحادث سير أثناء توجهه لتدريبات الزمالك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة

حالة الطقس

تحذير من الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الطقس

تحذيرات عاجلة.. حالة الطقس من اليوم ولمدة 7 أيام قادمة | فيديو

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

تعليم الكبار : انخفاض نسبة الأمية بالسويس إلى 12.6%

جانب من الفاعليات

انتظام سير الامتحانات بالكليات| جامعة حلوان في أسبوع

جانب من الفاعليات

مستجدات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج| نشاط رئيس الوزراء في أسبوع

بالصور

بعد ظهور أول حالة في مصر.. 5 معلومات عن مرض فيكساس VEXAS

معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس
معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس
معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس

احترس.. طعام يدمر الجهاز الهضمي ويهدد البنكرياس والكبد

أطعمة تهدد صحة الجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد
أطعمة تهدد صحة الجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد
أطعمة تهدد صحة الجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد

10 طرق تخلصك من نزلات البرد نهائيا .. إتبعها

طرق فعالة للتخلص من نزلات البرد
طرق فعالة للتخلص من نزلات البرد
طرق فعالة للتخلص من نزلات البرد

الحقينا.. رد صادم من جمال شعبان على توصل إحدى الطالبات لعلاج شافٍ لمرض السرطان

رد الدكتور جمال شعبان على مزاعم الطالبة التي توصلت لعلاج نهائي لمرض السرطان
رد الدكتور جمال شعبان على مزاعم الطالبة التي توصلت لعلاج نهائي لمرض السرطان
رد الدكتور جمال شعبان على مزاعم الطالبة التي توصلت لعلاج نهائي لمرض السرطان

فيديو

اللاعب أحمد عبد القادر

كولر سبب رحيلي من الأهلي.. أحمد عبد القادر يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد