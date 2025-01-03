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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

كيف تؤسس شركة في يوم واحد .. اعرف الخطوات

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
علياء فوزى
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تعد شركات الشخص الواحد أحدث الأشكال القانونية للشركات في القانون المصري ، استثناء من حكم المادة 505 من القانون المدني التي توجب أن تتكون الشركة من شريكين على الأقل ، يجوز لكل شخص طبيعي ، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها ، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد ، وتكون هذه الشركة محدودة المسؤولية، ويستعرض "صدى البلد " الخطوات اللازمة لتأسيس شركة الشخص الواحد: 

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد:

- شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.

- شهادة بنكية بإيداع كامل رأس المال وألا يقل رأس المال عن ألف جنيه مصري وفقا لتعديل مجلس الوزراء.

- في حالة قيام الشخص الاعتباري بتأسيس شركة الشخص الواحد يتم تقديم المستندات التالية : 

توكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري، مستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الاعتباري (الاطلاع علي الأصل).

- إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

- توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد ، سواء كان المؤسس شخصا اعتباريا أو طبيعيا ويكون التوكيل منصوصا فيها على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.

- نماذج التعريف بالمستثمر عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي كمستند + صورتها على CD.

- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة ، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.

- صور إثبات الشخصية للمؤسس سارية واضحة بعد الإطلاع على الأصل سواء رقم قومي للمصري ،جواز السفر للأجنبي.

- صور إثبات الشخصية للوكيل سارية واضحة بعد الاطلاع على الأصل)رقم قومي للمصري، جواز السفر للأجنبي )يلزم وجود إقامة سارية.

- صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين يكون محامي ابتدائي على الأقل و كارنية المحامي ساري حتى تاريخه.

- تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف. 

- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها "موافقة مسبقة". 

- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس : 

لابد من تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة على صحة التقييم.

- في حالة تأسيس شركة الشخص الواحد للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب بجانب المستندات السابقة استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.

و يتم استخراج عقد الشركة وإنهاء إجراءات التأسيس خلال يوم واحد.

طرق التأسيس:

أولا التأسيس عبر البوابة الإلكترونية:

- قم بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية www.gafi.gov.eg  ، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها .

- دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ، وقم بتوقيع المستندات إلكترونيًا.

وسيتم ارسال كافة المستندات الخاصة بالشركة علي الحساب الخاصة بالمستثمر علي البوابة الالكترونية

ثانيا :التأسيس بمركز خدمات المستثمرين:

اختيار الخدمة والحصول على رقم الانتظار ، وسوف يتم مراجعة المستندات وإصدار عقد تأسيس الشركة وتوقيعه إلكترونيًا ثم سداد الرسوم. 

يقوم المستثمر او ماينوب عنه بتوقيع مستندات توثيق العقد إلكترونيًا ثم استلام مستندات الشركة.

وفي أغسطس 2022، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين ومنها تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه.

السجل التجاري هيئة الاستثمار تأسيس الشركات المناطق الحرة العامة شركة الشخص الواحد

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