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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

يمكن خير.. رامي صبري يبدأ حفله بموسم الرياض

رامي صبري
رامي صبري
سعيد فراج
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بدأ الفنان رامي صبري، حفله الغنائي الذي يحييه مساء اليوم الجمعة 3 يناير مع الفنانة نانسي عجرم، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وخلال الحفل، قدم رامي صبري، عدة أغاني منها: (أنا بعترفلك، يمكن خير، سكتب ليه)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

أعمال رامي صبري

ومن جانب آخر، يطرح رامي صبري أغنية مابيتنسيش الذي تجمعه مع الفنان تامر حسني، الأيام المقبلة والدويتو الذى يجمع الثنائى يحمل عددًا من المفاجآت، وهى من كلمات عمر تيام وألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل ووتريات تامر غنيم وجيتارات أحمد حسين.

ويراهن الثنائى على الأغنية التي من المقرر أن تحدث ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعى خاصة أنها تجمع بين نجمين كبار لديهم شعبية جماهيرية ورصيد غنائى كبير.

أغاني رامي صبري

احتفل الفنان رامي صبري بتخطي أغنيته الشهيرة “يمكن خير” حاجز ال٣٧٠ مليون مشاهدة على جميع المنصات ، بعد طرحها بعام واحد.

ونشر رامي صبري أرقام المشاهدات على جميع المنصات الموسيقية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري .

كما أطلق المطرب رامي صبري ألبومه الجديد “أنا جامد كده كده”، الذي يضم أغاني “أنا جامد كده كده” من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري. وتوزيع جلال الحمداوي وأغنية “كداب” كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

ويضم الألبوم أغاني “فيها أيه” كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي وأغنية “كنا معدين” كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

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