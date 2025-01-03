إعلام عبري: أحمد الشرع أجرى مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة أن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، طالب الولايات المتحدة بالضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من المنطقة العازلة في سوريا، بما في ذلك جبل الشيخ.

وأوضحت قناة "كان" العبرية، أن السلطات الإسرائيلية أكدت أنها لم تتلق أي اتصال رسمي بشأن هذه المسألة، وأبلغ مسئول أمني قناة كان نيوز أن إسرائيل "لن تتنازل عن أمنها".

في وقت سابق من يوم الجمعة، أجرت إذاعة NPR الأمريكية مقابلة مع ماهر مروان، محافظ دمشق الجديد، الذي أكد على رغبة سوريا في السلام وافتقارها إلى العداء تجاه إسرائيل أو أي دولة أخرى. وتكهن مروان بأن تصرفات إسرائيل في المنطقة العازلة قد تكون مدفوعة بـ "الحذر الطبيعي".

وأضاف: "نحن لا نخاف من إسرائيل ولا نحمل أي عداء، وليس لدينا خطط للتدخل في أي شيء يمكن أن يقوض سلامة إسرائيل. يتوق شعبنا إلى التعايش والسلام".

في الأسبوع الماضي، أشارت التقارير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجه نحو الاعتراف رسميًا بالحكومة السورية الجديدة.

وأشار مصدر مطلع على المفاوضات إلى أن الإعلان قد يسبق تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.