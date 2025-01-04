إصابة 3 أشخاص في حريق بشقة بالدخيلة غرب الإسكندرية

اندلع حريق في شقة سكنية بالطابق الأول من مبنى مكون من أربعة طوابق، بشارع الجيش بمنطقة الدخيلة، في نطاق حي العجمي بالإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص دون تسجيل أي وفيات.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

نجحت فرق الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أدوار العقار.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الأميري لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين أن الإصابات تراوحت بين اختناق وجروح طفيفة.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، مع إجراء المعاينات الأولية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

كما تم التأكد من سلامة المبنى وتقييم مدى تأثير الحريق على هيكله.