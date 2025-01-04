خبير علاقات دولية: الموقف المصري يعكس التزامًا تاريخيًا بالقضية الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن ما كشفته مصر منذ الأسبوع الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، ثبت صحته بشهادات المسؤولين الدوليين.

وأوضح أن هذه الشهادات تؤكد ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث استهدفت البنى التحتية، والمستشفيات، والمدارس، وأماكن الإيواء، دون تفريق بين المدنيين والمسلحين.

سياسة العقاب الجماعي وجرائم الحرب

في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أشار الدكتور أحمد إلى أن الاحتلال يتعامل مع سكان قطاع غزة وكأنهم أهداف مشروعة، ممارسًا سياسة العقاب الجماعي.

وأضاف أن هذه الجرائم تحدث وسط صمت دولي وتواطؤ غربي، مع تبرير أمريكي للانتهاكات.

مصر تتحرك على جميع المسارات

وأوضح الخبير أن مصر لم تكتفِ بالكشف عن جرائم الاحتلال، بل تحركت على عدة مسارات، فعلى المستوى القانوني، عملت القاهرة على كشف الانتهاكات أمام المجتمع الدولي وسعت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.

كما دعمت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

دور مصر في حماية الحقوق الفلسطينية

اختتم الدكتور أحمد حديثه بالتأكيد على أن الموقف المصري يعكس التزامًا تاريخيًا بالقضية الفلسطينية. فمصر كانت ولا تزال صوتًا للحق، تسعى لوقف العدوان، وتحقيق العدالة الدولية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم المستمرة.