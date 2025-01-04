تدريبات ختامية للزمالك استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب فندق هيلتون ببرج العرب، استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأبيض إلى برج العرب صباح اليوم السبت للانتظام في معسكر مغلق استعداداً للقاء .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها غدا الأحد باستاد الجيش في برج العرب.