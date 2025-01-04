أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 4-1-2025 |فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، السبت 4-1-2025
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :
سعر الدولار اليوم:
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.84 جنيه للبيع و50.70 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم:
سعر اليورو 52.54 جنيه للبيع، 52.39 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني:
سعر الجنيه الإسترليني 63.33 جنيه للبيع، و63.14 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي اليوم:
سعر الريال السعودي13.54 جنيه للبيع، و13.50 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي اليوم:
سعر الدينار الكويتي 164.86 جنيه للبيع، 164.33