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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

فوائد بذور الكتان.. تحمي من مرض خطير

بذور الكتان
بذور الكتان
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بذور الكتان، أحد أقوى الأطعمة النباتية على هذا الكوكب، وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية والسكري . 

فوائد بذور الكتان

1- سرطان

أشارت دراسات حديثة إلى أن بذور الكتان قد يكون لها تأثير وقائي ضد سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان القولون، وتقول كيلي سي فيتزباتريك، مديرة الصحة والتغذية في كندا، إن اثنين على الأقل من المكونات الموجودة في بذور الكتان يبدو أنها تساهم في ذلك.

وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أدى حمض أوميجا 3 الدهني الموجود في بذور الكتان، والذي يسمى ALA، إلى تثبيط حدوث الورم ونموه.

2- أمراض القلب والأوعية الدموية

تشير الأبحاث إلى أن أحماض أوميجا 3 النباتية تساعد الجهاز القلبي الوعائي من خلال عدة آليات مختلفة، بما في ذلك العمل المضاد للالتهابات وتطبيع ضربات القلب، يقول فيتزباتريك إن الأبحاث الجديدة تشير أيضًا إلى تأثيرات كبيرة لبذور الكتان في خفض ضغط الدم ، قد تكون هذه التأثيرات بسبب أحماض أوميجا 3 الدهنية بالإضافة إلى مجموعات الأحماض الأمينية الموجودة في بذور الكتان.

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الكتان تساعد على منع تصلب الشرايين وتمنع ترسب اللويحات في الشرايين جزئيًا عن طريق منع خلايا الدم البيضاء من الالتصاق بالبطانة الداخلية للأوعية الدموية .

المصدر webmd

سرطان بذور الكتان أمراض القلب والأوعية الدموية فوائد بذور الكتان

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