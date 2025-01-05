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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

دون علاج.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من قشرة الشعر

قشرة الشعر
قشرة الشعر
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يعاني العديد من الأشخاص بسبب قشرة الشعر، وعلى الرغم من أنها حالة خفيفة عادةً، إلا أنه لا ينبغي تجاهلها، تسبب قشرة الرأس الكثير من التهيج وعدم الراحة، وإذا تُركت دون علاج، فقد تتفاقم وتسبب التهاب فروة الرأس وأعراضًا أخرى مختلفة يصعب علاجها، يجب علاج قشرة الرأس في أسرع وقت ممكن باستخدام علاجات مضادة للقشرة لمنع تفاقم الأعراض.

يمكنك أيضًا استخدام العلاجات المنزلية لعلاج أو الحد من قشرة الرأس.

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر

1. زيت شجرة الشاي

يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، مما يجعله فعالاً ضد الفطريات المسببة لقشرة الرأس، كما أنه فعال في تهدئة البشرة الحساسة والمتهيجة، وبالتالي فهو طريقة فعالة لإزالة قشرة الرأس في المنزل.

2. الصبار

يُعرف الصبار بخصائصه المرطبة والمهدئة، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة التهيج أو الالتهاب الناجم عن قشرة الرأس الشديدة، كما يمكنه تغذية فروة رأسك ومعالجة مشكلة الجفاف التي تسببها قشرة الرأس، يُعرف الصبار بأنه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والميكروبات والتي يمكن استخدامها كعلاج منزلي لقشرة الرأس وحكة فروة الرأس.

3. الليمون

يحتوي الليمون على فيتامين سي الضروري لصحة فروة الرأس والشعر، ويمكنه أن يساعد في موازنة درجة حموضة فروة الرأس ويساعد في تقليل قشرة الرأس. 

يمكن أن يقلل الليمون من دهنية الشعر التي تسبب الدهون وتراكمها، يمكنك وضع عصير الليمون مباشرة على فروة رأسك أو تخفيفه بالماء الدافئ، اتركه يتغلغل في جذور شعرك ثم اغسله بشامبو خفيف بعد ذلك. 

الصبار قشرة الشعر علاج قشرة الشعر شجرة الشاي

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