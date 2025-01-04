علي ماهر: المصري جاهز لعبور الزمالك في الكونفيدرالية

أكد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، أن فريقه يدخل مواجهة الزمالك في كأس الكونفيدرالية الأفريقية بأعلى درجات التركيز، سعياً لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية.

ويستعد المصري لملاقاة الزمالك غداً الأحد على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وخلال المؤتمر الصحفي، شدد ماهر على أهمية المباراة، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في لاعبي فريقه وقدرتهم على الظهور بأفضل شكل ممكن لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال علي ماهر: "اعتدنا على خوض المباريات الصعبة، والمباراة أمام الزمالك ليست استثناء. نسعى جاهدين للخروج بنتيجة مرضية".

وأشار إلى أن الفريق بحاجة ماسة إلى استغلال الفرص أمام مرمى الخصم، موضحًا أن التركيز أمام المرمى سيكون العامل الحاسم في المواجهة.

من جهته، أبدى محمود حمادة، لاعب وسط المصري، تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا أن الفريق جاهز بدنياً وذهنياً لمواجهة الزمالك.

وأضاف حمادة: "طموحاتنا كبيرة في البطولة، ونسعى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة. مباراة الزمالك ذات أهمية قصوى، ونحن ندرك نقاط القوة والضعف لدى المنافس جيداً".

وختم حديثه قائلاً: "جماهير المصري هي الدافع الأكبر لنا، ونعمل بكل جهد لإسعادهم وتحقيق تطلعاتهم في البطولة الأفريقية".