نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الامتحانات بفرع بالزقازيق.. صور

تفقد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري أعمال الامتحانات بكليات فرع جامعة الأزهر بالزقازيق.

وتفقد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، لجان الامتحانات بكلية أصول الدين، واللغة العربية والدراسات الإسلامية بنات بالزقازيق وحرص على الاطمئنان على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتأكيد علي مناسبة الامتحان لكافة مستويات الطلاب.

وخلال جولة التفقدية طالب فضيلته بضروة الالتزام بضوابط الامتحان وشدد علي عدم اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان وحسن ترتيب وتوزيع لجان الامتحانات، كما طالب فضيلته الطلاب بالالتزام بالزي اللائق.

وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر، عمداء الكليات بعدم اجراء أي أعمال للصيانة أثناء إجراء الامتحانات لتوفير الهدوء للطلاب.



وعلي هامش تفقده لأعمال الامتحانات عقد الصاوي، اجتماعا مصغرا بعمداء كليات فرع جامعة الأزهر بالزقازيق، والذين أكدوا حرصهم علي التعاون المشترك بين عمداء الفرع والعمل المشترك لرفعة شأن الأزهر الشريف وجامعته؛ لأن الجميع يعمل تحت مظلة مؤسسة واحدة.