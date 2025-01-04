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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

تشكيل قمة منتخبي عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج

خليجي 26
خليجي 26
حمزة شعيب
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أعلن مدربا المنتخبين العماني والبحريني التشكيلين الرسميين لمباراة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي ستقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

تشكيل منتخب عمان:

دفع المدرب الوطني رشيد جابر بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: فايز الرشيدي
  • الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، علي البوسعيدي
  • الوسط: أرشد العلوي، جميل اليحمدي، عبد الله فواز، حارب السعدي، عبد الرحمن المشيفري
  • الهجوم: عصام الصبحي

تشكيل منتخب البحرين:

من جانبه، اختار المدرب الكرواتي دراجان تالاديتش التشكيل التالي لمنتخب البحرين:

  • حراسة المرمى: إبراهيم خليل الله
  • الدفاع: حمد الشمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي
  • الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، محمد مرهون، مهدي الحميدان
  • الهجوم: محمد الرميحي
البحرين عمان خليجي 26

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