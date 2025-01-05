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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث كفر حكيم السبت المقبل

المستشار حماده الصاوى
المستشار حماده الصاوى
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تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، السبت المقبل الموافق 11 يناير 2025، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع اخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

ووجه للمتهمين عدة اتهامات منها التجمهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأعمال قطع الطرق وترويع المواطنين.

على جانب آخر، قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، بتأييد الحكم بالسجن المشدد 15 عاما على متهمة لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم بخلية المنيا الإرهابية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

ثانيا: المتهمون من الثاني وحتي الأخيرة، انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون من الأول وحتي الرابع قتلوا المجني عليه "أسعد . ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين من مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.

كما شرعوا فى قتل 27 مواطنا آخرين واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي وتنفيذا لذلك أطلق المتهمون الأول والثالث والرابع أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤدي للدير، كما اتلفوا خافتين مملوكين للغير.

ووجه للمتهمين تهمة سرقة هاتف محمول من طفلة بأحد الطرق العامة بطريق الإكراه وإشهار أسلحة فى وجهها، سرقوا وآخرون مجهولون سيارتين مستخدمين الأسلحة النارية بأن بثوا الرعب فى وجه مالكيها.

ووجه للمتهمين تهمة احتجاز المجني عليه "علي. ر"، وقتل المجني عليه "حافظ .ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، سرقوا السيارة المملوكة لأحد المواطنين بأحد الطرق العامة حال حملهم أسلحة وبطريق الإكراه، سرقوا سيارة المجني عليه كيلاني سالم بأحد الطرق العامة.

فيما وجه للمتهمين، اتهامات بالتسلل إلى دولة السودان بطرق غير شرعية وتزوج المتهمات من المتهمين فى الخارج.

جماعة إرهابية قطع الطرق محكمة جنايات مستأنف بدر محكمة جنايات مستأنف أحداث كفر حكيم

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