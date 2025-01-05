15محافظة في مرمى الأمطار اليوم.. منخفض جوي يضرب البلاد والأرصاد تحذر

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد في القاهرة والإسكندرية ومطروح وباقي محافظات الجمهورية ،حيث تشهد البلاد منخفض جوي جديد.

أمطار على 15 محافظة

وتشهد البلاد أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تشمل 15 محافظة، قد تكون غزيرة ورعدية على مطروح - الإسكندرية -البحيرة - كفر الشيخ -الدقهلية - الغربية -الشرقية - المنوفية- خليج العقبة -حلايب وشلاتين، وخفيفة على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.

حالة الطقس الأحد في القاهرة

وتشهد البلاد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى (40-50)كم /س وارتفاع الأمواج من (2-3)م، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد في القاهرة

حالة الطقس الأحد في القاهرة

وعن حالة الطقس الأحد في القاهرة أكدت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وتوقعت أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة ستكون 20 والصغرى 10.

وتوقعت الأرصاد أن طقس الأحد على القاهرة سيكون معتدلا نهارا ويسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل للصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

حالة الطقس الأحد في القاهرة

حالة الطقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار والرياح شمالية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: جنوبية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 20 10

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 09

المنصورة 19 09

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 09

طنطا 19 09

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 11

العريش 22 06

رفح 21 05

رأس سدر 22 09

نخل 22 04

كاترين 15 02

الطور 24 11

طابا 22 09

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 17 09

العلمين 16 08

مطروح 17 09

السلوم 17 09

سيوة 19 07

رأس غارب 25 12

الغردقة 26 13

سفاجا 25 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 29 17

حلايب 27 18

أبو رماد 28 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 20 06

بني سويف 20 05

المنيا 20 05

أسيوط 20 04

سوهاج 21 06

قنا 23 09

الأقصر 24 08

أسوان 26 10

الوادي الجديد 22 08

أبوسمبل 24 12



