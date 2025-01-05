قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حزب الله»: صبرنا قد ينفد قبل انتهاء فترة الهدنة المحددة بـ 60 يومًا
عروض قطرية وسعودية لـ أكرم توفيق وأرقام الأهلي بعيدة عن طلبات اللاعب
سعر أقل جرام ذهب اليوم 5-1-2025
فيروس جديد؟ موجة إنفلونزا غير عادية تجتاح أوروبا
هل يجوز ترديد دعاء اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك؟ تحذير من علي جمعة
القاهرة الإخبارية: الشرطة الإسرائيلية تعتقل عددًا من المتظاهرين فى تل أبيب
باحث سياسى: نتنياهو يواصل خلق الصعوبات أمام صفقة تبادل الأسرى
هشام العسكري يكشف عن حقيقة وجود علاقة بين زلازل إثيوبيا وسد النهضة
إمساكية رمضان 2025 .. ما هو أطول يوم صيام في الشهر الكريم؟
أغلبهم اطفال.. الحالة الصحية للعمال المصابين في حادث الإسماعيلية الصحراوي| صور
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين شاركوا في احتجاجات تطالب بصفقة للأسرى
قرار صادم من كولر ضد محمد الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

نشرة الحوادث.. قضية صاحب مقهى أسوان وتحقيقات تعدي طبيب التجمع على سيدة

نشرة الحوادث| قضية صاحب مقهى أسوان وتحقيقات تعدي طبيب التجمع
نشرة الحوادث| قضية صاحب مقهى أسوان وتحقيقات تعدي طبيب التجمع
إسلام دياب
×

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد العديد من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على رأسها محاكمة المتهم في قضية صاحب مقهى أسوان وتحقيقات تعدي طبيب التجمع ومحاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب..  

مقهى أسوان 

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة العباسية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان بالكوربة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، لجلسة 1 فبراير 2025.

استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد الإثبات، والذي أكد أن المجنى عليه نشبت بينه وبين مالك العقار مشادة كلامية تدخل على أثرها المتهم وقام بطعن الضحية بسلاح أبيض كان بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة سقط على أثرها على الأرض، ثم حاول الأهالى منعه من الاعتداء عليه، ثم عاد مرة أخرى إليه ونحره قائلا: "بالسلامة انت".

الدارك ويب 

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة الدارك ويب  وذلك لتصويرهم مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة الغد الموافق 5 يناير لإتخاذ إجراءات رد الدائرة.

طبيب التجمع 

حصل موقع صدى البلد على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة تعدي طبيب جلديه على مريضة داخل عيادتها في منطقة التجمع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، لإنه في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة قسم التجمع الأول - محافظة القاهرة قام طبيب جلديه بهتك عرض المجني عليها كاثرين ج. بالقوة بأن قام حال توقيعه الكشف الطبي عليها بكشف ملابسها حتى ظهرت عورتها  - مستطيلا بيديه الا مواطن عفتها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت الضحية في تحقيقات النيابة العامة،" كنت تعبانة بمرض جلدي ورحت لطبيب جلديه بالتجمع، و بعدين كان المفروض الشهر اللي بعده أروح أزوره ولكن معرفتش أروح عشان كان عندي شغل كتير فروحتله يوم، 15 مايو 2024،  عشان أعمل متابعه ولما روحت كان فيه ناس كتيرة مستنية في العيادة، ولما دخلت العيادة روحت الريسيبشن وقولتلهم إني عندي ميعاد واستنيت لحد ما دوري جه".

وأضافت، بعدها دخلت الأوضة اللي فيها الدكتور هو كان لوحده وأول لما دخلت قاللى أنا حاطك في أول الكشف وانتي اولوية بالنسبالي وأنا حبيت أشوفك الأول وقولتله أنا معنديش أي مواعيد النهاردة ومكنش لازم تعمل كده فرد عليا وقاللي انتي مش مريضة عادية عندي انتي مهمة اوي بالنسبالي وده كان كلام غريب أوي بالنسبالي وطلب مني أقعد علي السرير وقولتله ظهر عندي مشاكل تانية حبوب في كف إيدي ومش عارفة أعمل إيه وبدأ يفحص إيدي فاقترح إني أجي اعمل إيدي واعالجها وقت تاني".

وتابعت، قولتله لا لازم أعالجها عشان فيها ألم جامد فقالي لا عشان أعالجها هندخل غرفة تانيه هنا عشان نعمل عليها كي وطلب مني أفضل مستريحة في الاستراحة لحد ما يجهزوا الغرفة، وبالفعل طلعت وفضلت مستنياه لمدة ربع ساعة في الريسيبشن لحد ما جات واحدة من التمريض قالتلي الغرفة جاهزة واتفضلي ادخلي".

واستطردت، "لما دخلت الغرفة الدكتور لمس أماكن حساسة من جسدي دون رضايا وبعدها بيوم بعت رسالة للعيادة وقولتلهم ان الدكتور تحرش بيا ومحدش رد عليا وبعدها بيوم لقيت الدكتور بيكلمنى على تطبيق واتس اب و بيقولي انه معاملش حاجه وانه مش قصده يلمس أماكن حساسة من جسدي".

وقررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة طبيب أمراض جلديه، لاتهامه بهتك عرض  فتاة داخل عيادته فب منطقة التجمع الأول للجنايات.

متهمين الدارك ويب نشرة الحوادث مقهى أسوان نشرة قسم الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

منخفض جوي قادم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

اجازة عيد الميلاد

رسميا.. مجلس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

10 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة

رئيس الوزراء

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 للقطاعين العام والخاص

التضامن

إخلاء وغلق.. التضامن تقرر إحالة واقعة تعرض سيدة بدار مسنين للتحرش للنيابة

سقوط امطار

72ساعة قاسية| الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

جوزيه جوميز

الفتح السعودي يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع مدرب الزمالك السابق

ضرائب التليفونات

جمارك مطار القاهرة: لو معاك تليفون هدية هيدخل دون ضرائب

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أهم 10 أخبار اليوم| رئيس الوزراء: إجازة عيد الميلاد لا تشمل الامتحانات..قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء المتحف المصري الكبير

السفيرة نهى الجبالي

السفيرة المصرية في نيبال تتفقد أنشطة الكنيسة القبطية بكاتماندو .. صور

دار المسنين

انطلاقا من البعد الإنساني.. وزيرة التضامن تتدخل لإنقاذ مسنين من دار رعاية غير مرخصة

بالصور

أمهات فى الطريق.. نجمات يعشن سعادة غامرة بعد بدء شهور الحمل| صور

سلمي أ بوضيف
سلمي أ بوضيف
سلمي أ بوضيف

تحذير عاجل لـ 9 محافظات.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد 5 يناير

الأرصاد تكشف حالة الطقس الاحد 5 يناير 2025
الأرصاد تكشف حالة الطقس الاحد 5 يناير 2025
الأرصاد تكشف حالة الطقس الاحد 5 يناير 2025

شاهد أحمد بدير يتلقى عزاء شقيقته وسط أسرته ونجوم الفن

عزاء شقيقة أحمد بدير
عزاء شقيقة أحمد بدير
عزاء شقيقة أحمد بدير

شاهد.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها مع أبرز نجوم مواليد برج الجدي: أطيب القلوب

عيد ميلاد إلهام شاهين
عيد ميلاد إلهام شاهين
عيد ميلاد إلهام شاهين

فيديو

اقفلوا بوقكوا و أنا بومب

بعد ظهوره بوزن زائد.. خالد الصاوي يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

إيناس مكي ووالدتها

كانت بنتي .. إيناس مكي تروي كواليس وفاة والدتها

مرض فيكساس

مرض فيكساس النادر يصل مصر.. أبرز أعراضه والمعرضين للاصابة به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

المزيد