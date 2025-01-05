نشرة الحوادث.. قضية صاحب مقهى أسوان وتحقيقات تعدي طبيب التجمع على سيدة

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد العديد من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على رأسها محاكمة المتهم في قضية صاحب مقهى أسوان وتحقيقات تعدي طبيب التجمع ومحاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب..

مقهى أسوان

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة العباسية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان بالكوربة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، لجلسة 1 فبراير 2025.

استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد الإثبات، والذي أكد أن المجنى عليه نشبت بينه وبين مالك العقار مشادة كلامية تدخل على أثرها المتهم وقام بطعن الضحية بسلاح أبيض كان بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة سقط على أثرها على الأرض، ثم حاول الأهالى منعه من الاعتداء عليه، ثم عاد مرة أخرى إليه ونحره قائلا: "بالسلامة انت".

الدارك ويب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة الدارك ويب وذلك لتصويرهم مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة الغد الموافق 5 يناير لإتخاذ إجراءات رد الدائرة.

طبيب التجمع

حصل موقع صدى البلد على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة تعدي طبيب جلديه على مريضة داخل عيادتها في منطقة التجمع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، لإنه في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة قسم التجمع الأول - محافظة القاهرة قام طبيب جلديه بهتك عرض المجني عليها كاثرين ج. بالقوة بأن قام حال توقيعه الكشف الطبي عليها بكشف ملابسها حتى ظهرت عورتها - مستطيلا بيديه الا مواطن عفتها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت الضحية في تحقيقات النيابة العامة،" كنت تعبانة بمرض جلدي ورحت لطبيب جلديه بالتجمع، و بعدين كان المفروض الشهر اللي بعده أروح أزوره ولكن معرفتش أروح عشان كان عندي شغل كتير فروحتله يوم، 15 مايو 2024، عشان أعمل متابعه ولما روحت كان فيه ناس كتيرة مستنية في العيادة، ولما دخلت العيادة روحت الريسيبشن وقولتلهم إني عندي ميعاد واستنيت لحد ما دوري جه".

وأضافت، بعدها دخلت الأوضة اللي فيها الدكتور هو كان لوحده وأول لما دخلت قاللى أنا حاطك في أول الكشف وانتي اولوية بالنسبالي وأنا حبيت أشوفك الأول وقولتله أنا معنديش أي مواعيد النهاردة ومكنش لازم تعمل كده فرد عليا وقاللي انتي مش مريضة عادية عندي انتي مهمة اوي بالنسبالي وده كان كلام غريب أوي بالنسبالي وطلب مني أقعد علي السرير وقولتله ظهر عندي مشاكل تانية حبوب في كف إيدي ومش عارفة أعمل إيه وبدأ يفحص إيدي فاقترح إني أجي اعمل إيدي واعالجها وقت تاني".

وتابعت، قولتله لا لازم أعالجها عشان فيها ألم جامد فقالي لا عشان أعالجها هندخل غرفة تانيه هنا عشان نعمل عليها كي وطلب مني أفضل مستريحة في الاستراحة لحد ما يجهزوا الغرفة، وبالفعل طلعت وفضلت مستنياه لمدة ربع ساعة في الريسيبشن لحد ما جات واحدة من التمريض قالتلي الغرفة جاهزة واتفضلي ادخلي".

واستطردت، "لما دخلت الغرفة الدكتور لمس أماكن حساسة من جسدي دون رضايا وبعدها بيوم بعت رسالة للعيادة وقولتلهم ان الدكتور تحرش بيا ومحدش رد عليا وبعدها بيوم لقيت الدكتور بيكلمنى على تطبيق واتس اب و بيقولي انه معاملش حاجه وانه مش قصده يلمس أماكن حساسة من جسدي".

وقررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة طبيب أمراض جلديه، لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل عيادته فب منطقة التجمع الأول للجنايات.