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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

آخرهم هشام عباس.. أزمات صحية تطارد نجوم الفن

نجوم تعرضوا لوعكة صحية
نجوم تعرضوا لوعكة صحية
شروق سلامة
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تتابعت الأخبار خلال الفترة الأخيرة عن الحالة الصحية لعدد من نجوم الفن الذين مروا بأزمات صحية أثارت قلق محبيهم. وفيما يلي، نستعرض آخر التطورات الصحية لهؤلاء النجوم وما كشفوا عنه بأنفسهم.


 

خالد الصاوي: التعافي من شلل المعدة


 

كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية، بعد أزمة تسببت في إصابته بشلل في المعدة. وقال، خلال العرض الخاص لفيلم “الدشاش”، إنه أصبح بحالة جيدة، موضحًا: “كنت أعاني من أزمة انزلاق غضروفي أجريت له عملية جراحية منذ سنوات، لكن الآلام عادت مجددًا. الطبيب رفض إجراء عملية أخرى، لذلك أتابع العلاج بالطريقة التقليدية، والذي يحتاج وقتًا أطول للتعافي”.


 

لبلبة تطمئن الجمهور على عادل إمام


 

تحدثت الفنانة لبلبة عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، خلال مشاركتها في عزاء السيناريست الراحل بشير الديك. وأكدت أن حالته جيدة للغاية، قائلة: “آخر مرة تحدثت معه كانت منذ 18 يومًا، وهو بخير”. 


 

لطفي لبيب: مواجهة ورم في الحنجرة


 

أعلن الفنان القدير لطفي لبيب عن إصابته بورم في الحنجرة، مشيرًا إلى أنه يستعد لإجراء عملية استئصال الورم قريبًا.

وفي لقائه مع الإعلامي نزار الفارس، قال لبيب: “صوتي متعب لأنني مصاب بورم يجب استئصاله فورًا، قررت زيارة العراق قبل العملية لأني مش ضامن عمري، خاصة أنني أبلغ 80 عامًا، والحمد لله شفت كتير في حياتي”.


 

هشام عباس: التهاب حاد في الحنجرة


 

تعرض الفنان هشام عباس لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى اعتذاره عن المشاركة في حفل “100 سنة غنا” بدار الأوبرا المصرية.

 وصرح عباس قائلاً: “الحمد لله على كل شيء، أنا أعاني من التهاب حاد في الحنجرة بسبب دور برد قوي. غنيت حفلتين متتاليتين وحفلة رأس السنة، مما أثر على صوتي. الطبيب أوصاني براحة تامة لمدة 20 يومًا، حتى لو تعافى صوتي قبل انتهاء الفترة”.


 

رشوان توفيق: أزمة صحية بسيطة


 

طمأن الفنان القدير رشوان توفيق جمهوره بعد تعرضه لدور برد تطور إلى كحة مستمرة، وقال توفيق في تصريحات خاصة: “أنا بخير وأحب أن أطمئن جمهوري. تعرضت لدور برد بسيط، ولكن الكحة لا تزال مستمرة معي منذ شهر تقريبًا”.


 


 

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