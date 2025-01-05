زيلينسكي يعلق على خسائر القوات الروسية والكورية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن القوات الروسية والكورية الشمالية تكبدت خسائر فادحة في القتال بمنطقة كورسك جنوب روسيا.

وأضاف “زيلينسكي” في كلمة عبر الاتصال المرئي أنه "في المعارك التي دارت أمس واليوم بالقرب من قرية واحدة فقط وهي ماخنوفكا في منطقة كورسك خسر الجيش الروسي ما يصل إلى كتيبة من جنود المشاة الكوريين الشماليين وقوات المظلات الروسية"، مستشهدًا بتقرير لقائد الجيش الأوكراني"، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل محددة، ويمكن أن يختلف حجم الكتيبة، لكنها تتألف عموما من عدة مئات من الجنود.

ومع بداية العام الميلادي الجديد، شنت القوات الأوكرانية هجومًا عنيفًا استهدف القوات الروسية، وتحديدًا داخل بلدة لجوف، وهو ما ألحق أضرارًا بالغة بمبنى سكني مُكون من طابقين.

وأعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك في جنوب روسيا، ألكسندر خينشتين، على تطبيق "تلجرام"، أن شخصًا واحدًا أصيب في أحدث هجوم أوكراني على المنطقة، وأن خطوط الكهرباء انقطعت في منطقتين.