محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في برقية محافظ مطروح: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "عيـد الميلاد المجيـد"، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

وكما بعث محافظ مطروح، ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة للأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعدد من الوزراء والمحافظين الأقباط.

كما بعث ببرقية تهنئة للقمــص متى زكريا راعى كنائس مطروح مهنئا أقباط مصر بصفة عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقائدها من كل مكروه و سوء وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شيوخ وعواقل واحة سيوة، وذلك علي هامش برنامج زيارته لمحافظة مطروح لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية.

يأتي اللقاء في اطار تقوية أواصر التواصل بين الوزارة وشباب وشيوخ وعواقل واحة سيوه، وحرصها على الإستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم.

وخلال اللقاء تم مناقشة إنشاء مدينة شبابية ورياضية بسيوه، ورفع كفاءة مراكز شباب أبو شروف والسلام وأغورمي وبهي الدين وأبو بكر الصديق ونادي شبيبة القبائل ونادي الواحه الرياضي، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتخاطب وتنمية المهارات لذوي الهمم بمدينة الحمام، وأيضاً دراسة آليات التشغيل الأمثل للقرية الأوليمبية بسيوة.

ومن جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بتواجده في واحة سيوه، هذه الواحة التاريخية العريقة، والتي تحمل في ثناياها حضارة عريقة وتراثاً أصيلاً، فهي رمز للتاريخ والحضارة المصرية، وأهل سيوة هم حملة هذا التراث، ومسؤولون عن حفظه ونقله للأجيال القادمة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الشباب هم عماد المستقبل، وهم قوة الدفع نحو التنمية والتقدم، ولهذا تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالشباب، وتعمل على توفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، ولذلك نسعى جاهدين لتطوير البنية التحتية الرياضية في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة في المناطق الحدودية مثل واحة سيوة.

وفي ختام اللقاء، أكد "صبحي" على أن وزارة الشباب والرياضة ستقدم كل الدعم اللازم لتطوير الرياضة والشباب في واحة سيوة بصفة خاصة ومحافظة مطروح بشكل عام، وسنعمل على توفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أهدافكم، وجعلها نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة