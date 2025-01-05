احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حلالها عن تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، قائلة: وفقا للتوقعات ستتعرض البلاد اليوم لحالة من عدم الاستقرار، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.



وأشارت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية، إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المحافظات الساحلية، ستمتد فرص تساقط الأمطار إلى العديد من المحافظات ليلًا ولكن بنسب قليلة وخلال فترات متفرقة.ولفتت إلى أن فرص تساقط الأمطار مستمرة حتى الغد، على كافة المحافظات، كما ستنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، ما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية بشكل طفيف، وسيساهم في زيادة الشعور بالبرودة وقد يكون محملا بالأتربة.

وشدّدت على أن الحالة الجوية غير مستقرة ستنتهي بحلول مساء يوم الاثنين، واستقرار الأحوال الجوية سيعود مجددًا بداية من يوم الثلاثاء القادم.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وانخفاض درجات الحرارة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، للحماية من الأجواء الباردة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تكاثر السحب الرعدية على مناطق الساحل الشمالي، حيث أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود سحب كثيفة فوق السلوم واقترابها من مطروح، ما يؤدي إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا، ولفتت الهيئة إلى وجود غطاء سحابي واسع يؤثر حاليًا على شمال البلاد.

توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل نهارًا على معظم المناطق، بينما يميل إلى الدفء على شمال الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، وتشهد المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية الصقيع بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

يسود طقس معتدل على شمال البلاد والوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

مائل للدفء على جنوب الصعيد ودافئ على جنوب سيناء.



ليلًا:

شديد البرودة على أغلب المناطق، خاصة شمال ووسط الصعيد ووسط سيناء.

البحر المتوسط: مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

البحر الأحمر: هادئ إلى خفيف، بارتفاع أمواج من 0.5 إلى 1 متر.



وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، مجموعة من النصائح للتعامل مع التقلبات الجوية:

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة صباحًا ومساءً، خصوصًا للأطفال وكبار السن.

الابتعاد عن الأشجار والبنايات القديمة أو اللوحات المعدنية أثناء الأمطار الغزيرة.

