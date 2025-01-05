رئيس جامعة عين شمس يتابع سير الامتحانات بكليات الجامعة

تابع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس سير العمليه الإمتحانيه بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م، بكليات الجامعة ، حيث إطمأن على سير الإمتحانات، في إطار إجرءات وبيئة مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الاختبارات العادية والإلكترونيه ووفقًا لجداول كل كلية وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

وأوضح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وفقا لما تم في اجتماعات مجلس قطاع التعليم والطلاب بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ووضع جداول الامتحانات، موجهًا بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية كما أكد أن الجامعة تحرص على توفير البيئه الملائمه للطلاب لإجراء الاختبارات، مع توفير كافة الإمكانيات لإنتظام أعمال الإمتحانات بمختلف كليات الجامعة.

كذلك قام الدكتور رئيس الجامعة بتكليف إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بمتابعة احتياجات الكليات والاطمئنان على سير العملية الامتحانية هذا وشدد خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

وفي سياقه أشاد الدكتور محمد ضياء زين العابدين بحسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات، مشددا على اتمام أعمال التصحيح بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.



هذا وقد تم توجيه المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعية للعمل بكامل قوتها خلال الفترة المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمان، وتوفير فرق طبية إضافية للطوارئ للتواجد على مدار فترة الامتحانات لأي سبب طارئ بالكليات ذات الكثافة الطلابية.



جدير بالذكر ان اعمال الامتحانات تتم بانتظام لعدد مايقرب من ٢٠٠ الف طالب وطالبة مع مراعاة كافة التيسيرات لأبنائنا من ذوي الهمم.