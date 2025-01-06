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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار العملات في مستهل تعاملات الإثنين

أسعار العملات اليوم الإثنين
أسعار العملات اليوم الإثنين
علياء فوزى
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شهدت أسعار العملات انخفاضا بمستهل تعاملات الأسبوع، مقانة بأسعار الخميس الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6 يناير 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري .

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

سعر صرف  الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 50.66 جنيه.

سعر البيع: 50.76 جنيه

سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 51.97 جنيه.

سعر البيع: 52.32 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 62.69 جنيه.

سعر البيع: 63.10 جنيه .

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 55.59 جنيه.

سعر البيع: 55.89 جنيه .

 

أسعار العملات الآسيوية اليوم الإثنين

سعر اليوان الصيني اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 6.92 جنيه.

سعر البيع: 6.95 جنيه.

سعر 100 ين ياباني اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 32.15 جنيه.

سعر البيع: 32.35 جنيه.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 163.47جنيه.

سعر البيع:164.51 جنيه.

الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.45جنيه.

سعر البيع: 13.51 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.77جنيه.

سعر البيع: 13.82جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.85جنيه.

سعر البيع: 13.92 جنيه.

سعر الفائدة 

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و 28.25% و27.75%، على الترتيب. 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

الاحتياطي النقدي لمصر

وشهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا بقيمة 11 مليون دولار على أساس شهري، مسجلا 46.951 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بحسب البنك المركزي.

وخلال 4 شهور صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار.

الدولار العملات العربية العملات الآسيوية العملات الأجنبية البنك الأهلي

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