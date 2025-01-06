أسعار العملات في مستهل تعاملات الإثنين

شهدت أسعار العملات انخفاضا بمستهل تعاملات الأسبوع، مقانة بأسعار الخميس الماضي.
يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6 يناير 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري .
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 50.66 جنيه.
سعر البيع: 50.76 جنيه
سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 51.97 جنيه.
سعر البيع: 52.32 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 62.69 جنيه.
سعر البيع: 63.10 جنيه .
سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 55.59 جنيه.
سعر البيع: 55.89 جنيه .
أسعار العملات الآسيوية اليوم الإثنين
سعر اليوان الصيني اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 6.92 جنيه.
سعر البيع: 6.95 جنيه.
سعر 100 ين ياباني اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 32.15 جنيه.
سعر البيع: 32.35 جنيه.
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 163.47جنيه.
سعر البيع:164.51 جنيه.
الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 13.45جنيه.
سعر البيع: 13.51 جنيه.
ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 13.77جنيه.
سعر البيع: 13.82جنيه.
وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 12.85جنيه.
سعر البيع: 13.92 جنيه.
سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الاحتياطي النقدي لمصر
وشهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا بقيمة 11 مليون دولار على أساس شهري، مسجلا 46.951 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بحسب البنك المركزي.
وخلال 4 شهور صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار.