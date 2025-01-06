شباب قسنطينة يفوز على أونزي برافوش برباعية بالكونفدرالية

حقق شباب قسنطينة الجزائري انتصارًا كبيرًا على ضيفه أونزي برافوش الأنجولي بنتيجة 4-0 في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل المباراة

الشوط الأول

افتتح ميلود ربيعي التسجيل لشباب قسنطينة في الدقيقة 41.

أضاف النيجيري توسين أومويلي الهدف الثاني في الدقيقة 46 (قبل نهاية الشوط الأول مباشرة).

الشوط الثاني

عزز عبد النور بلحسيني تقدم قسنطينة بالهدف الثالث في الدقيقة 86.

اختتم وادي الحسين مواقي الرباعية في الدقيقة 89.

رد الاعتبار

نجح شباب قسنطينة في الثأر من خسارته أمام برافوش في الجولة الماضية بنتيجة 2-3.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الرابعة

شباب قسنطينة (الجزائر) – 9 نقاط (+5 أهداف). سيمبا التنزاني – 9 نقاط (+3 أهداف). أونزي برافوش (أنجولا) – 6 نقاط. الصفاقسي التونسي – 3 نقاط.

أبرز نقاط المباراة

شهدت المباراة تفوقًا واضحًا لشباب قسنطينة، الذي فرض سيطرته طوال اللقاء.

تألق خط الهجوم والدفاع للفريق الجزائري، مع حفاظه على شباكه نظيفة.

الوضع الحالي للمجموعة