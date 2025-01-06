شباب قسنطينة يفوز على أونزي برافوش برباعية بالكونفدرالية

حقق شباب قسنطينة الجزائري انتصارًا كبيرًا على ضيفه أونزي برافوش الأنجولي بنتيجة 4-0 في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.
تفاصيل المباراة
الشوط الأول
- افتتح ميلود ربيعي التسجيل لشباب قسنطينة في الدقيقة 41.
- أضاف النيجيري توسين أومويلي الهدف الثاني في الدقيقة 46 (قبل نهاية الشوط الأول مباشرة).
الشوط الثاني
- عزز عبد النور بلحسيني تقدم قسنطينة بالهدف الثالث في الدقيقة 86.
- اختتم وادي الحسين مواقي الرباعية في الدقيقة 89.
رد الاعتبار
- نجح شباب قسنطينة في الثأر من خسارته أمام برافوش في الجولة الماضية بنتيجة 2-3.
ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الرابعة
- شباب قسنطينة (الجزائر) – 9 نقاط (+5 أهداف).
- سيمبا التنزاني – 9 نقاط (+3 أهداف).
- أونزي برافوش (أنجولا) – 6 نقاط.
- الصفاقسي التونسي – 3 نقاط.
أبرز نقاط المباراة
- شهدت المباراة تفوقًا واضحًا لشباب قسنطينة، الذي فرض سيطرته طوال اللقاء.
- تألق خط الهجوم والدفاع للفريق الجزائري، مع حفاظه على شباكه نظيفة.
الوضع الحالي للمجموعة
- يتصدر شباب قسنطينة المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، بينما يحتل برافوش المركز الثالث، ويظل الصفاقسي في المركز الأخير بثلاث نقاط.
- تظل المنافسة مفتوحة على التأهل، مع بقاء جولتين حاسمتين.