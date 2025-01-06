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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

أخبار قنا.. الإعـ.دام لـ 3 أشقا. واستخراج جثة عامل أسفل بئر

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب
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شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، عدد من الأحداث، من أبرزها، الحكم بالإعدام شنقا لـ 3 أشقاء لتكوينهم تشكيلا عصابيا لتصنيع مخدر "الشابو" بقرية الحجيرات، وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، بالقرب من مدخل مدينة قنا، وتمكن أجهزة الأمن بـ قنا ، بالتعاون مع الوحدة المحلية، من استخراج جثمان شاب، انهار عليه بئر بمنطقة حاجر جبل هو بمركز نجع حمادي شمال قنا، كما أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن وصول 16 دراجة نارية كهربائية صديقة للبيئة، لاستخدامها في الانتقالات داخل جامعة جنوب الوادى وبين المستشفيات الجامعية للحد من التلوث البيئى.

الإعدام شنقا لـ 3 أشقاء لتكوينهم تشكيلا عصابيا لتصنيع مخدر "الشابو" بقنا 

قضت محكمة جنايات قنا غيابياً، برئاسة المستشار عصام محمد عيسي، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، وبحضور أدهم عطية وكيل النائب العام، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف الله، بمعاقبة 3 أشقاء بالإعدام، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لتصنيع الشابو المخدر، والإتجار به بصورة جملة ونصف جملة وقطاعى، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وطلقات، بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

ترجع وقائع القضية، لـ أبريل 2024 ، عندما داهمت قوة أمنية من مركز شرطة قنا، عدد من المتهمين، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بقرية الحجيرات، وفور ملاحظتهم لقوات الشرطة بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات.، حيث تمكن الأشقاء الثلاثة من الهروب إلى الزراعات، وبتفتيش منزلهم عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد تصنيع مخدر الشابو، ووجهت لهم جهات التحقيق للمتهمين عمرو.ا، 32 عاما، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، وشقيقيه سعيد، 38 عاما، سبق اتهامه في قضية مخدرات، والغدار 41 عاما، سبق اتهامه في قضية شروع في قتل، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص فى تصنيع الشابو المخدر، والاتجار به.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمدخل قنا الغربى 

أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، بالقرب من مدخل مدينة قنا، عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتبين إصابة كل من: محمد مصطفى محمد 65 عاماً، ونجله عبد الرحمن 30 عاماً، وياسر عباس مصطفى 53 عاماً، ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

بعد 3 أيام بحثا .. انتشال جثمان شاب انهار فوقه بئر بنجع حمادى 

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، بالتعاون مع الوحدة المحلية، من استخراج جثمان شاب، انهار عليه بئر بمنطقة حاجر جبل هو بمركز نجع حمادي شمال قنا، ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، بالتعاون مع الوحدة المحلية، من استخراج جثمان شاب، انهار عليه بئر بمنطقة حاجر جبل هو بمركز نجع حمادي شمال قنا.

للتنقل بين الجامعة والمستشفى.. دراجات نارية كهربائية صديقة للبيئة بجامعة جنوب الوادى 

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن وصول 16 دراجة نارية كهربائية صديقة للبيئة، لاستخدامها في الانتقالات داخل جامعة جنوب الوادى وبين المستشفيات الجامعية للحد من التلوث البيئي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة بناء قدرات وتطوير منظومة الأمن الجامعى، وفى إطار سعى جامعة جنوب الوادي لاستيفاء المعايير البيئية فى مختلف الممارسات.

واوضح عكاوى، أن جامعة جنوب الوادي تحتل موقعاً متميزاً بين الجامعات في التصنيفات الخاصة بالاستدامة، وتتميز الدراجات النارية الكهربائية بأنها وسيلة نقل صديقة للبيئة، حيث لا تنتج تلوثًا بالغازات وانبعاثات الكربون وتساعد على تقليل تلوث الهواء والضوضاء، كما أن تكلفة تشغيلها منخفضة، مضيفاً بأن توفير الدراجات ضمن خطة الجامعة لتحسين الأداء البيئى وحماية البيئة وتعزيز الاستدامة للتحول إلى نموذج الجامعة الخضراء المستدامة.

قنا نجع حمادى الشابو الحجيرات دراجة نارية كهربائية جامعة جنوب الوادى

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