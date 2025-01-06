خبير تكنولوجيا المعلومات: يجب تشديد الرقابة العالمية على تطبيقات السوشيال ميديا

قال المهندس إسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الدول العظمى في العالم باتت تشعر بقلق متزايد حيال تأثير تطبيقات السوشيال ميديا على الأمن القومي، حيث يمكن من خلال هذه التطبيقات نشر رسائل معادية للقومية الوطنية لكل دولة على حدة.

وأكد غانم أن هذه التطبيقات أصبحت جزءًا من أدوات النفوذ التي يمكن استخدامها في التأثير على المجتمعات والحكومات.

الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من تأثير "تيك توك" والمعلومات التي تبثها الصين

وأشار غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "Ten"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص تشعر بقلق كبير من تطبيق "تيك توك"، والذي منشأه دولة الصين.

ويعزى هذا القلق إلى المخاوف من أن التطبيق يمكن أن يكون وسيلة لنقل معلومات قد تكون مؤذية للمجتمع الأمريكي، خاصة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

دراسة أمريكية لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة: بين حماية الخصوصية والحفاظ على القومية

وأضاف غانم أنه رغم القلق الأمريكي من "تيك توك"، فإن الشعب الأمريكي منقسم حول القرار المحتمل بحظر هذا التطبيق في الولايات المتحدة.

فبعض المواطنين يرون أن الحظر يشكل انتهاكًا للخصوصية وحرية الرأي، في حين أن آخرين يرون أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية تهدف إلى الحفاظ على القومية الوطنية الأمريكية وحمايتها من تأثيرات قد تهدد استقرار المجتمع.