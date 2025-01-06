رمضان 2025 .. بدء تصوير " الغاوي " لـ أحمد مكي

أعلن المخرج محمد العدل عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك “ عن بدء تصوير مسلسله الجديد ” الغاوي " من بطولة أحمد مكي .

وقال العدل : بسم الله الرحمن الرحيم .. مسلسل الغاوي .. احمد مكي و نجوم كبار مشرفينا .. انتاج تامر مرسي، تأليف محمود زهران - طارق الكاشف ، مدير تصوير احمد يوسف .. رمضان ٢٠٢٥ ان شاء الله .. يا كريم يارب.

ويجسد الفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل «الغاوي» شخصية رجل من منطقة شعبية يدعى «شمس» ويتعرض لظلم شديد ويتحول إلى بطل شعبي، ومع مرور الوقت يصبح قدوة، وذلك في إطار اجتماعي شعبي، وتجمعه الأحداث مع الفنانة عائشة بن أحمد وتجمعهما قصة حب، ومسلسل الغاوي يبتعد به أحمد مكي عن الكوميديا التي يقدمها منذ عدة سنوات من خلال مسلسل الكبير أوي.

إعتذار هاني سرحان :

وكان قد إعتذر المؤلف هاني سرحان عن استئناف كتابة باقي حلقات مسلسل الغاوي بطولة الفنان أحمد مكي، والذى يخوض به موسم مسلسلات رمضان 2025، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي.