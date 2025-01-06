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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

فوز صيدلة وعلوم الأرض بني سويف بتمويل مشروعين ابتكاريين للطلاب بـ 300 ألف جنيه

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فوز كلية الصيدلة بتمويل مشروع ابتكاري للطلاب بقيمة 150 ألف جنيه من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي تحت إشراف الدكتورة شهيرة فوزي عميد الكلية، والدكتور كريم عبد القادر صوفي مستشار المشروع، والدكتور محمد أشرف نائب مستشار المشروع، والطالبة مريهان احمد بالمستوي الخامس - مدير المشروع، والطالب عبد الرحمن عطية بالمستوي الثالث نائب مدير المشروع، وفريق العمل من الطلاب.

كما فازت كلية علوم الأرض بتمويل مشروع ابتكاري بقسم جيولوجيا المياه والبيئة بقيمة 150 ألف جنيه من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي وذلك تحت اشراف الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية، والدكتور فتحي محمد ابو السعود رئيس القسم، والدكتور محمد عبد الوهاب مستشار المشروع، والدكتورة منه عبد الغفار  نائب مستشار المشروع، والطالبة فاطمة ابراهيم مدير المشروع، وفريق العمل الذي ضم 11 طالب وطالبة بالمستوي الثالث والرابع بالقسم.

ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشرفين علي المشروعين بكليتي الصيدلة وعلوم الأرض، وللطلاب المشاركين وفريقي العمل متمنياً لهم التوفيق، ومعرباً عن سعادته بتلك النماذج الواعدة من الطلاب التي تنبأ بمستقبل واعد للأجيال القادمة من الخريجين.

وتأتي هذه المشروعات في ضوء تبني وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي لمنظومة التطوير المستمر بالجامعات الحكومية من خلال تشجيع الأفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة والهادفة بالإضافة إلي توفير تعليم جامعي متميز ينعكس بشكل مباشر علي قدرة الخريج علي المنافسة في سوق العمل وتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها وجودتها وتعظيم العائد منها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.


 

بني سويف صيدلة جامعة بني سويف

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