قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث في الوسط الفني | مكي يبدأ تصوير مسلسله .. وياسمين صبري في الأرض السودا
العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
بروتوكول بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين ومعامل رويال لاب لتقديم مزايا استثنائية للأعضاء
شركات الطيران الأمريكية تلغي 1300 رحلة جوية اليوم | تفاصيل
تعرضت لهجوم شرس.. القصة الكاملة لأزمة مي فاروق بعد زواجها ونجوم يدعمونها
تعزيز التعاون بين مصر وقطر في تدريب المعلمين وتطوير المناهج
سقوط 30 مصابًا جراء استهداف إسرائيلي لمدرسة تؤوى اللاجئين بغزة
وظائف جديدة بالسكة الحديد 2025.. قدم الآن
وزيرا العمل والمالية يبحثان تسهيل إجراءات دعم العمالة غير المنتظمة
الحرس الثوري يهدد إسرائيل: نستطيع استهدافه بشكل مضاعف
ماكرون يدعو لـ تغيير النظام في سوريا بلا سذاجة.. وأوكرانيا لخوض محادثات واقعية مع روسيا
انتشار أمني لتأمين 120 منشأة ترفيهية بالجيزة خلال عيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

طلب إحاطة بشأن هجرة الشركات الناشئة المصرية نحو الخارج

مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب
مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب
فريدة محمد
×

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية. 

وقالت “رشدي”، في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي، إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن خطة الحكومة لاستعادة الشركات الناشئة المهاجرة من مصر مرة أخرى. 

وذكرت: "تٌفضل الشركات الناشئة بشكل عام بيئة الأعمال التي تحتوي على مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار لأن ذلك يتحد مع انخفاض التكلفة المتعلقة باليد العاملة المؤهلة والمواهب الناشئة في مجالي العلوم والهندسة". 

وتضمن طلب الإحاطة: "دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، استطاعت خلق بيئات استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، تقدم ضمانات لتسهيل تسجيل الشركات إلكترونيًّا، وتقديم حوافز وبرامج مالية لدعم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، والتسهيلات الائتمانية من حيث عدم فرض قيود على التحويلات المالية من وإلى دول المنشأ فضلًا عن خلق نظام ضريبي صديق لرواد الأعمال". 

وتابعت "رشدي"، قامت الحكومة الإماراتية بإنشاء مناطق حرة للمستثمرين الأجانب تقدم حوافز وخدمات مختلفة من بينها القدرة على التملك للأجانب بنسبة 100% والإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير، وأما السعودية فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث قامت بإطلاق مبادرة وطنية لتحفيز الشركات على نقل مقراتها إلى السعودية من خلال تقديم حزم مالية غير مسبوقة". 

وأرجعت النائبة مي أسامة رشدي، الهجرة الجماعية للشركات إلى ما يعانيه الاقتصاد المصري، خلال العامين الماضيين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، من تقلبات غير مسبوقة نظرًا إلى عدم استقرار القطاع الخدمي.

ونوهت بأن الشركات الناشئة تعاني عددًا من التحديات منذ الوهلة الأولى لتأسيسها، حيث منع استقرار سعر الصرف خلال العامين الماضيين رواد الأعمال من وضع دراسات جدوى وتقييمات حقيقية لأنشطة الشركات، ما قلص من قدرتها على الحصول على تمويلات تمكنها إما من استئناف أو توسع أنشطتها، ويتمثل التحدي الأكبر لرواد الأعمال والمستثمرين في التعامل الضريبي.

وتابعت: كما تواجه الشركات تقديرات جزافية لمأموري الضرائب وتأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات ما يترتب عليه تحمل الشركات لأعباء مالية إضافية مقابل التأخير وضريبة إضافية تفوق الضريبة الأصلية. 

وأكدت على أهمية استعادة الشركات المهاجرة من مصر مرة أخرى عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن للاقتصاد رشاقته في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الشركات العاملة به، فضلًا عن مراجعة النظام الضريبي المفروض على الشركات، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي يتم تطبيقها على الشركات الناشئة من خلال استصدار قانون موحد بصيغة تنفيذية واحدة.

رئيس الوزراء خطة الحكومة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية طلب إحاطة الشركات الناشئة المهاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

سرقة الكهرباء

لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

وزير التربية والتعليم

التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا

كيف يرفع البلاء

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. بذكر واحد تبتعد عنك المصائب

الطقس

البس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الدولار رسميًا الآن.. أقل سعر في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2025

الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الإثنين 6-1-2025

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

لخفض الاستيراد.. وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنتاج "البيتموس" من المخلفات

الدكتورة غادة البدوي، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب "حماة الوطن"

حماة الوطن : نولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي المجتمعي لمجابهة التحديات العالمية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد

بالصور

لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟

لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟
لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟
لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟

كهربائية وهجينة.. تويوتا تعيد سيارة قديمة للحياة بمميزات جديدة

تويوتا بريفيا
تويوتا بريفيا
تويوتا بريفيا

بشورت جلد.. سميرة سعيد تثير الجدل قبل عيد ميلادها الـ ٦٦

سميرة سعيد
سميرة سعيد
سميرة سعيد

أول سيارة بجهاز تدفئة وتسخين في الزجاج الأمامي من جينيسيس

جينيسيس تدفئة الزجاج الأمامي
جينيسيس تدفئة الزجاج الأمامي
جينيسيس تدفئة الزجاج الأمامي

فيديو

شعبان عبد الرحيم

خروف السبب.. مفاجأة حول وفاة شعبان عبد الرحيم

بسمة بوسيل

صرخة أنثى.. تعليق بسمة بوسيل على أغنيتها الجديدة

جورج وسوف وابنه الراحل وديع

أصعب ذكرى.. تعليق مؤثر من جورج وسوف على رحيل ابنه

مسلسل فهد البطل

أحمد العوضي يقلب السوشيال ميديا بمسابقة رمضان وزيادة عدد الفائزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد