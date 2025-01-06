حماس: مطالبة سموتريتش بالتعامل مع جنين ونابلس مثل جباليا دعوة صريحة لتوسيع الحرب

أعلنت حركة حماس، أن مطالبة سموتريتش بالتعامل مع جنين ونابلس مثل جباليا دعوة صريحة لتوسيع الحرب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت حماس، إن دعوة سموتريتش تأتي ضمن مخططات حكومة نتنياهو لإحكام السيطرة على الضفة الغربية.

وفي وقت سابق،أصدر المتحدث العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، بيانا تعليقا على العملية الفدائية التي تم تنفيذها بالضفة الغربية المحتلة، منوها بأن أبطال الضفة الغربية الأشاوس يثبتون من جديد أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وقال أبو عبيدة: "رهانات الاحتلال وأذنابه على ثني أبطال الضفة عن مساندة غزة محكوم عليها بالفشل وعلى العدو أن يعلم أنه إذا استمر في عدوانه على غزة والضفة سيدفع ثمن ذلك من دماء جنوده ومستوطنيه".