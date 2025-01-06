تناول البيض يوميا..ماذا يحدث لجسم طفلك؟مفاجآت مذهلة لصحة ونمو الصغار

تناول البيض يوميا للأطفال..ماذا يحدث لجسم طفلك؟البيض يُعتبر من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، خاصة للأطفال في مراحل النمو.

تناول البيض يوميًا للأطفال..ماذا يحدث لجسم طفلك؟

تناول البيض يوميًا للأطفال..ماذا يحدث لجسم طفلك؟

ولكن ماذا يحدث إذا تناول طفلك بيضة يوميًا؟ إليك فوائد مذهلة قد تُفاجئك، كشفت عنها الدكتورة إيمان عبد العظيم استشارية الأطفال فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

1. نمو عقلي مُعزز

يحتوي البيض على الكولين، وهو مركب أساسي لتحسين وظائف الدماغ وتطوير الذاكرة. تناول البيض يوميًا يُعزز التركيز والانتباه لدى الأطفال.

2. تقوية العظام والأسنان

البيض غني بفيتامين D والكالسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام والأسنان، مما يُقلل من خطر الإصابة بالهشاشة.

3. دعم الجهاز المناعي

البروتينات والفيتامينات الموجودة في البيض تُعزز مناعة الأطفال، مما يُساعدهم على مقاومة الأمراض المختلفة.

4. طاقة مستدامة طوال اليوم

البيض يُعد مصدرًا رائعًا للطاقة بسبب احتوائه على البروتين والدهون الصحية، مما يجعله وجبة مثالية للإفطار.

5. تحسين جودة البشرة والشعر

البيض يحتوي على البيوتين والزنك، مما يُساهم في الحفاظ على بشرة صحية وشعر قوي للأطفال.

نصائح لتقديم البيض للأطفال

تناول البيض يوميًا للأطفال..ماذا يحدث لجسم طفلك؟

جربي تحضير البيض بطرق مختلفة مثل السلق أو القلي بزيت صحي.

أضيفي الخضروات لتحضير عجة مغذية.

أضيفي البيض إلى الفول وأعطية لطفلك بعد التأكد من عدم معانات الطفل من حساسية الفول او البقوليات.

ما الوقت المسموح به لأعطاء الأطفال البيض؟

تناول البيض يوميًا للأطفال..ماذا يحدث لجسم طفلك؟

تأكدي من عدم وجود حساسية تجاه البيض قبل تقديمه لطفلك.

يمكن إعطاء البيض للرضع اعتباراً من عمر 6 أشهر عندما يبدأون في تناول الطعام الصلب، ولكن يجب تقديمه بشكل تدريجي ومراقبة أي علامات على الحساسية.

كيفية تقديم البيض؟

تناول البيض يوميًا للأطفال..ماذا يحدث لجسم طفلك؟

1. من عمر 6 إلى 12 شهراً

يُفضل تقديم صفار البيض المسلوق المهروس أولاً، لأنه أقل احتمالاً للتسبب في حساسية مقارنة ببياض البيض.

يمكن إدخال بياض البيض بعد عمر 9 أشهر، أو حسب توجيهات طبيب الأطفال.

2. من عمر سنة وما فوق

يمكن تقديم البيض الكامل (صفار وبياض) مطبوخاً بشكل جيد.

الكمية المسموح بها

6-12 شهراً: نصف بيضة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

من عمر سنة إلى سنتين: بيضة كاملة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.

من عمر سنتين وأكثر: يمكن تقديم بيضة كاملة يومياً كجزء من نظام غذائي متوازن.

نصائح مهمة

يجب أن يكون البيض مطهواً جيداً لتجنب خطر الإصابة بالسالمونيلا.

مراقبة الطفل عند تقديم البيض لأول مرة تحسباً لأي رد فعل تحسسي مثل الطفح الجلدي أو القيء.

إذا كان هناك تاريخ عائلي للحساسية، يُفضل استشارة طبيب الأطفال قبل تقديم البيض.