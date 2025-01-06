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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

أكلات سهلة في عيد الميلاد المجيد.. أشهرها المقبلات والكانابيه

أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد
أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد
أسماء عبد الحفيظ
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 أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد، عيد الميلاد المجيد هو مناسبة مليئة بالدفء والاحتفال، وهو وقت مثالي لتجتمع العائلة والأصدقاء حول مائدة مليئة بأشهى الأطعمة، لتجنب التعقيد في التحضير، يمكن إعداد أكلات سهلة وسريعة تضفي أجواءً مميزة على الاحتفال دون أن تستهلك الكثير من الوقت. تشمل هذه الأطباق المقبلات الخفيفة، الأطباق الرئيسية البسيطة، والحلويات التقليدية المفضلة التي تعبر عن روح العيد، هنا بعض الأفكار التي تضمن مذاقاً رائعاً وتحضيرات سهلة تناسب كل الأذواق

أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد

أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد

إليك قائمة مفصلة بأكلات مميزة ووصفات سهلة يمكنك تقديمها في عيد الميلاد المجيد، تتنوع بين المقبلات، الأطباق الرئيسية، الحلويات، والمشروبات لتناسب الاحتفال، للشيف مصطفى العمدة.

1.أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد المقبلات والكانابيه 

أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد

أ. كانابيه السالمون المدخن

المكونات:

شرائح خبز توست مقطعة دوائر صغيرة.

جبن كريمي.

شرائح السالمون المدخن.

شبت طازج.


الطريقة:

1. ادهني دوائر الخبز بالجبن الكريمي.


2. ضعي شريحة صغيرة من السالمون فوق الجبن.


3. زيني بالشبت الطازج وقدميها باردة.

ب. لفائف التورتيلا بالجبن والخضروات

المكونات:

خبز تورتيلا.

جبن كريمي.

خيار مبشور وجزر مبشور.

أوراق خس صغيرة.


الطريقة:

1. ادهني خبز التورتيلا بالجبن الكريمي.


2. أضيفي طبقة من الخيار والجزر المبشور وأوراق الخس.


3. لفي التورتيلا بإحكام وقطعيها إلى شرائح صغيرة.

ج. كرات الجبن بالمكسرات

المكونات:

جبن كريمي.

جبن شيدر مبشور.

مكسرات مجروشة (جوز، لوز).


الطريقة:

1. اخلطي الجبن الكريمي مع الشيدر جيداً.


2. شكّلي الخليط على هيئة كرات صغيرة.


3. غطي الكرات بالمكسرات المجروشة وضعيها في الثلاجة حتى تبرد.

2. أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد الأطباق الرئيسية

أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد

أ. الدجاج المشوي بالأعشاب

المكونات:

دجاجة كاملة أو قطع دجاج.

زيت زيتون.

روزماري، زعتر، ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.


الطريقة:

1. تبّلي الدجاج بزيت الزيتون، الثوم، الأعشاب، والملح والفلفل.


2. اتركيه في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل.


3. اشوي الدجاج في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون.

ب. مكرونة ألفريدو بالدجاج

المكونات:

مكرونة  .

صدور دجاج مقطعة ومشوية.

كريمة طهي.

جبن الموتزريلا.

ثوم وزبدة.


الطريقة:

1. اسلقي المكرونة حتى تنضج.


2. في مقلاة، ذوّبي الزبدة وأضيفي الثوم المفروم ثم الكريمة.


3. أضيفي الدجاج المشوي والمكرونة وقلبي جيداً.


4. رشي جبن البارميزان على الوجه وقدميها ساخنة.

ج. اللحم المشوي بصوص التوت البري

المكونات:

شرائح لحم.

ملح وفلفل، زعتر.

صوص التوت البري (جاهز أو محضر في المنزل).


الطريقة:

1. تبّلي شرائح اللحم بالتوابل واشويها على الجريل أو في الفرن.


2. قدميها مع صوص التوت البري على الجانب.

3. أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد السلطات

أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد

أ. سلطة بالدجاج

المكونات:

أوراق خس طازجة.

خبز محمص .

دجاج مشوي ومقطع شرائح.

جبن الموتزريلا .

صوص سيزر (جاهز أو محضر منزلياً).


الطريقة:

1. اخلطي الخس مع الدجاج والخبر المحمص.


2. أضيفي صوص وقلبي جيداً.


3. زيني بالجبن الموتزريلا.


ب. سلطة الفواكه الشتوية

المكونات:

برتقال مقطع.

رمان.

تفاح مقطع مكعبات.

عسل وعصير ليمون.


الطريقة:

1. اخلطي جميع الفواكه مع بعضها.


2. أضيفي العسل والليمون وقلبي جيداً.

4. أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد الحلويات

أ. كوكيز الكريسماس

المكونات:

عجينة كوكيز جاهزة.

ألوان سكر وزينة حلويات.


الطريقة:

1. شكّلي عجينة الكوكيز بأشكال النجوم وشجر الكريسماس.


2. اخبزيها في الفرن وزينيها بألوان السكر.


ب. ترايفل الكريسماس

المكونات:

كيك (شوكولاتة أو فانيليا).

كريمة مخفوقة.

فواكه حمراء (فراولة، توت).


الطريقة:

1. قطّعي الكيك وضعي طبقة منه في كأس.


2. أضيفي الكريمة المخفوقة والفواكه.


3. كرري الطبقات حتى يمتلئ الكأس.

ج. كيك الشوكولاتة بالكريمة البيضاء

المكونات:

كيك شوكولاتة جاهز.

كريمة بيضاء مخفوقة.

رشات ملونة للزينة.


الطريقة:

1. غطي الكيك بالكريمة البيضاء.


2. زينيه برشات ملونة وشكّلي أشجار كريسماس باستخدام الشوكولاتة.

5.أكلات سهلة فى عيد الميلاد المجيد المشروبات

أ. الشوكولاتة الساخنة بالمارشميلو

المكونات:

حليب.

كاكاو بودرة.

سكر.

مارشميلو صغير.


الطريقة:

1. سخني الحليب وأضيفي الكاكاو والسكر وقلبي جيداً.


2. قدميه في أكواب مع المارشميلو.

ب. عصير التفاح الساخن بالقرفة

المكونات:

عصير تفاح.

قرفة.

قرنفل.


الطريقة:

1. سخني عصير التفاح مع أعواد القرفة والقرنفل.


2. قدميه ساخناً.

ج. عصير البرتقال مع الرمان

المكونات:

عصير برتقال.

حبوب رمان.

نعناع.


الطريقة:

1. امزجي عصير البرتقال مع حبوب الرمان.


2. زيني بأوراق النعناع.

يمكنك ترتيب المائدة بألوان الكريسماس (الأحمر والأخضر والذهبي) لإضفاء جو احتفالي رائع.

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