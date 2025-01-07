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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

الأخضر يواصل الهبوط.. سعر الدولار في البنوك اليوم 7-1-2024

الأخضر يواصل الهبوط إلى مستويات جديدة.. سعر الدولار اليوم في البنوك 7-1-2024
الأخضر يواصل الهبوط إلى مستويات جديدة.. سعر الدولار اليوم في البنوك 7-1-2024
عبدالعزيز جمال
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يبحث الكثير عن سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة اليوم الثلاثاء 7-1-2025، إذ شهد الدولار تراجعًا ملحوظا وفقًا لأحدث التحديثات في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم قطاع عريض من المواطنين بالبحث يوميا بالتحديث اليومي لـ سعر الدولار في البنوك الحكومية المختلفة وكذلك البنوك الخاصة التي تعمل في مصر، فيتم تحديد سعر الدولار بكل مستمر بين الحين والآخر على مدار اليوم الواحد عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

البنك المركزي يسحب 600 مليار جنيه

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 639.150 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي من

27 بنكاً بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وسحب المركزي سيولة بقيمة 1.219 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 27 بنكًا الأسبوع قبل  الماضي.

كم سعر الدولار في البنك الآن؟

سجل سعر الدولار اليوم 50.61 جنيه للشراء كأقل سعر بعد 50.70 أمس، بحسب آخر تحديث معلن من البنوك، بعدما تخطى 51 جنيها في وقت سابق من العام الماضي.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

إعلان تحديث سعر الدولار يتم كلا عبر مواقع البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك البنك المركزي عدا الإجازات الأسبوعية والرسمية، وفقا لحركة العرض والطب في السوق باستثناء أيام العطلات الرسمية، حيث حررت سعر الصرف منذ 6 مارس الماضي لتترك العملة الخضراء لمبادئ العرض والطلب وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات سابقة أكثر من مرة.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 50.63 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 50.60 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.70 جنيه للبيع..

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 50.60 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري،:

1 دولار= 50.60 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

1 دولار= 50.60 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:

1 دولار= 50.60 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:

1 دولار= 50.60 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.70 جنيه للبيع

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