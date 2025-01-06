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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فرصة عمل.. القومي للطفولة يعلن عن حاجته لمسئول مالي |اعرف الشروط

القومي للطفولة والأمومة
القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى
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يعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن توفر وظيفة مسؤول مالي لأحد المشروعات الممولة التي ينفذها. يتطلب هذا الدور أن يكون لدى المتقدم معرفة عميقة بمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، إلى جانب مهارات تحليلية ومحاسبية قوية، وإلمام تام بحزم برامج المحاسبة المتخصصة. يجب أن يمتلك المتقدم خبرة واسعة في هذا المجال، وأن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات المستقلة والعمل بكفاءة، بالإضافة إلى القدرة على التعاون مع مختلف مستويات الموظفين والإدارة، والتفاعل مع الجهات الخارجية، والجهات المانحة، ومكاتب المراجعة المالية. كما يتطلب المنصب إعداد التقارير المالية باللغتين العربية والإنجليزية.

• المؤهل: درجة جامعية عالية في مجال ذو صلة (تقدير جيد على الأقل) من جامعة معترف بها.
• سنوات الخبرة: خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الشئون المالية والإدارية، ويفضل مع الجهات المانحة.

• المسؤوليات:

-  إعداد خطط العمل الربع سنوية المتوافقة مع الخطة السنوية لجميع البرامج بالتنسيق مع الجهة المانحة.
ـ وضع الميزانيات التقديرية للأنشطة طبقًا للائحة الصرف المعتمدة من الجهة المانحة.
ـ التواصل مع الجهة المانحة وإعداد المخاطبات الرسمية.
- مراجعة الخطة السنوية للبرامج وإعداد الملاحظات اللازمة بشأنها.
ـ متابعة تنفيذ الأنشطة وفقًا لخطط العمل.
- إعداد مذكرات تنفيذ الأنشطة، والتنسيق مع إدارات المجلس لضمان سير العمل وإنجاز الإجراءات الإدارية المطلوبة.
ـ التنسيق والإعداد لورش العمل وبرامج التدريب.
ـ  حضور الاجتماعات التنسيقية مع الجهة المانحة وتسهيل التعاون بين الطرفين.
ـ التواصل مع الجهة المانحة وإعداد المخاطبات الرسمية المتعلقة بالأنشطة.
ـ التنسيق بين الإدارة المالية بالمجلس والجهة المانحة لضمان تدفق المعلومات وتوافق الإجراءات.
ـ متابعة التحويلات المالية المتعلقة بخطط العمل الربع سنوية مع الجهة المانحة.
- ضمان تنفيذ صرف الأنشطة طبقًا للمذكرات المعتمدة من السلطة المختصة وبنود البرنامج الموقع مع الجهة المانحة.
-  إعداد الميزانيات التفصيلية للمنح، وتوثيق المصروفات والمبالغ المتبقية.
- مراجعة البيانات المالية والمحاسبية، والتأكد من صحة أرصدة البنود الفرعية.
- متابعة تحميل المصروفات على الأكواد المحددة في موازنة البرنامج.
- المشاركة في مراجعة البنود المالية المتعلقة بالعقود واستيفاء المستندات المطلوبة مع منسقي البرامج.
- التعاون مع منسقي البرامج في إعداد التقارير المالية بشكل دوري.
- المشاركة في المراجعة السنوية وتقديم التقارير للجهة المانحة.
-  حفظ نسخة احتياطية إلكترونية من مستندات تنفيذ الأنشطة.
- إعداد كشوف حسابات شهرية لتسوية الحسابات المصرفية الخاصة بالبرنامج.
-  إدارة سجل المدينين/الدائنين باستخدام برنامج Excel، وإجراء التسوية الشهرية والنهائية بين السجلات المحاسبية ودفتر الحسابات.
-  الاحتفاظ بسجل تفصيلي للالتزامات المتعلقة بالإمدادات والخدمات والإنشاءات المتعاقد عليها، بالتنسيق مع مسؤول المشتريات.

المهارات الفنية المطلوبة:

- خبرة متقدمة في الشئون المالية والمحاسبية.
-  إجادة برامج Excel: مهارات متقدمة في استخدام Excel لإعداد الجداول المالية، وحساب الموازنات، وتحليل البيانات.
-  القدرة على التعامل بفاعلية مع الجهات المانحة والتنسيق بين البرامج المختلفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.
-  إلمام باستخدام الحاسب الآلي وبرامج المحاسبة ذات الصلة.
- معرفة دقيقة بالقوانين واللوائح الحكومية المعمول بها.
- مهارات تخطيط استراتيجية وتحديد أهداف العمل.
- القدرة على إدارة الوقت بكفاءة.
-  مهارات قوية في حل المشكلات وإدارة الأزمات.
-  إدارة التدفقات النقدية: القدرة على إدارة التدفقات المالية وضمان أن جميع المدفوعات والتحويلات تتم بشكل صحيح.

الموعد النهائي للتقديم أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

فرصة عمل وظائف القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة

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