عماد الدين حسين: حزب الجبهة الوطنية في مرحلة الإشهار ومن المبكر الحكم عليه

أكد النائب عماد حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنيةـ أنه من المبكر والظلم الحكم على تجربة الحزب قبل ميلاده.



وتابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: لازال البرنامج الخاص بالحزب ورؤيته لم تخرج للنور ومن المبكر جداً الحكم على الحزب وتجربته كأداء في بدايته وحتى أنه لم يتم إشهاره رسميا حتى الان".

وأوضح عماد الدين حسين، أنه إنتمى لتأسيس الأحزاب المصرية منذ وقت دراسته بالجامعة".

وتابع عماد الدين حسين :" الجبهة التأسيسية للجبهة الوطنية ترى أن البلاد تمر بظروف صعبة للغاية خاصة أن هناك أزمة إقتصادية خانقة ووضع سياسي في المنطقة غاية في الصعوبة وهناك حزام من النار محيط بالحدود المصرية من كل جانب شرقاً وغرباً ووجنوباً ".

ولفت :" التقدير في ذلك الوضع أن التنافس السياسي بمعناه المعروف أن ناس تتخانق وتقطع هدوم بعض في المنافسه التقليدية قد يضر ولايفيد وبالتالي الحزب ذهب إلى فكرة التحالف السياسي على أساس 30 يونيو كونها الجبهة التي جمعت كل الشعب المصري فيما عدا الاخوان وإجتمع اليسار واليمين من أجل مصر ".



وفيما يخص السعي الطبيعي للسلطة كأي حزب قال :" من الظلم والسذاجة أن يقول الحزب أني ذاهب للتنافس على السلطة بعد ستة اشهر من تدشينه"،مؤكداً أن الحزب يسعى لتحالف سياسي على اساس واضح مكمنه في تحالف 30 يونيو ".