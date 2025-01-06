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تأكيدا لـ "صدى البلد".. الهيئة العليا للوفد تلغي قرار فصل البدوي بالأغلبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

تأكيدا لـ "صدى البلد".. الهيئة العليا للوفد تلغي قرار فصل البدوي بالأغلبية

الدكتور السيد البدوي
الدكتور السيد البدوي
معتز الخصوصي
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ألغت الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار د. عبد السند يمامة، بفصل رئيس الحزب السابق الملقب بـ"كبير العائلة الوفدية"، الدكتور السيد البدوي، والصادر في ٥ يناير بقرار من أغلبية الأعضاء و اعتباره كأنه لم يكن. 

جاء ذلك تأكيدا لما نشره موقع "صدى البلد" اليوم.

وجاء نص القرار كالتالي :

السيد المحترم / رئيس حزب الوفد

تحية طيبة، وبعد

إيمانا بأن حزب الوفد هو حزب مؤسسي، ضارب في جذور الحركة الوطنية المصرية وفي عمق تاريخنا السياسي، واستناداً الى شرعية الهيئة العليا لحزب الوفد وفق لائحة نظامه الاساسي، و من منطلق اختصاصات الهيئة العليا دون غيرهما في حق النظر في فصل اعضاء الحزب، أو قياداته، قررنا نحن الموقعين أدناه  الغاء قرار السيد رئيس حزب الوفد رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٥ والمتعلق  بفصل السيد الدكتور/ السيد البدوي شحاته رئيس الحزب الأسبق والذي ترأس حزب الوفد لدورتين متتاليتين في مرحلة هامة من تاريخ الوطن من عضوية حزب الوفد. واعتبار القرار وما ترتب عليه من آثار لاغياً من تاريخ إصداره لمخالفته لائحة الحزب الداخلية.


أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد الموقعون: 

١) فؤاد بدراوي
٢) ياسر حسان
٣) طارق سباق 
٤) د.خالد قنديل
٥)محمد عبد العليم داود
٦)محمد الفقي
٧)هالة الملاح
٨)ابرهيم صالح
٩)عبد الناصر خير 
١٠)عباس حزين
١١)طارق تهامي
1٢) محمد الاتربي
١٣ ) كاظم فاضل 
١٤) انور بهادر
١٥ ) السيد الصاوي
١٦) عادل التوني
١٧) محمد فؤاد عبدالمجيد
١٨) سمر عاطف
١٩) حماده بكر
٢٠) محمود طايع
 ٢١) اميمه عوض
٢٢) احمد انيس سراج الدين
٢٣) محمد بركات
٢٤) جمال شحاته 
٢٥) د.صابر عطا
٢٦) محمد عبدالحواد فايد
٢٧) محمود سامي 
٢٨) محمد الصياد
٢٩) جمال بلال
30) عبد العزيز النحاس
31) محمد سويلم

وكانت قد كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن اجتماع مرتقب للهيئة العليا لحزب الوفد للاجتماع لبحث إلغاء قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بفصل السيد البدوي من حزب الوفد.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار غير لائحي و لم يعرض على الهيئة العليا لحزب الوفد ، حيث أن قرار فصل أى أحد من أعضاء الهيئة الوفدية يستوجب موافقة الهيئة العليا والمثل للتحقيق.

وتابعت المصادر : هذا القرار باطل وبناء عليه قررت الهيئة العليا لحزب الوفد الاجتماع لإلغاء القرار ، وهناك تشاور لمناقشة جميع قرارات المفصولين من حزب الوفد من غير موافقة الهيئة العليا لحزب الوفد ودون مثولهم للتحقيق.

وكان قد أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بفصل الدكتور السيد البدوي شحاتة من الحزب وجميع تشكيلاته، جاء القرار، الذي حمل رقم (1) لسنة 2025 بتاريخ 5 يناير 2025، استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الخامسة منها، بالإضافة إلى مذكرة تضمنت حيثيات وأسباب اتخاذ هذا القرار.

وشدد «يمامة» في قراره على سريان تنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تخالفه.

وكان السيد البدوي قد تولي رئاسة حزب الوفد لعدة سنوات.

حزب الوفد الهيئة العليا لحزب الوفد عبد السند يمامة الدكتور السيد البدوي

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