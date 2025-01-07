اتحاد الغرف السياحية: نعمل على تحسين جودة السياحة.. وتقديم خدمة مميزة للسائح

أكد حسام الشاعر، عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن مجلس إدارة الإتحاد قرر تشكيل لجنة ممثلة من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية للكشف عن وقائع ببيع الغرف الفندقية أقل من تكلفتها سيتم تحويل صاحب المنشاة للتحقيق وقد يتم إغلاق المنشاة.

وقال حسام الشاعر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن البعض يلجأ لتقليل الخدمات أو إلغاء زيارة من الزيارات للسائح، مع تقليل سعر الحجز، مما ينعكس على صورة مصر السياحية.

وتايع عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، أنه وضعنا هدف تحسين التجربة المصرية للسائح، ونعمل على تحسين الجودة وتقديم خدمة مميزة للسائح>



