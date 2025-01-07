كواليس مفاوضات الزمالك مع أوبوكو.. وغضب أحمد سليمان

كشف الإعلامي أمير هشام، كواليس مفاوضات الزمالك مع الغاني كوادي أوبوكو جناح فريق مونتريال الكندي، مشيرًا إلى أن أحد الوكلاء قام بعرض اللاعب على حسين السيد عضو مجلس الإدارة الذي تواصل بدوره مع كريستيان جروس، دون إبلاغ أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "اللاعب الغاني كوادي أوبوكو تم عرضه عن طريق أحد الوكلاء على حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك، والذي قام بعرضه على المدير الفني جروس مباشرة، وأبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب، رغم أن أرقامه ليست جيدة، وتم إبلاغ حسين لبيب رئيس النادي بإمكانية التعاقد معه".

وواصل: "هنا السؤال الأهم، ما هو دور أحمد سليمان المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وما أعلمه أنه غاضب جدًا مما يحدث، ومن (التهميش نوعًا ما)، لأن هناك أمور تحدث ويفاجئ بها، وبصراحة فأن غضبه طبيعي جدًا، طالما يمتلك الصلاحيات للإشراف على الكرة، يجب منحه الحرية كاملة للعمل".

وأكمل: "رغبة نادي الزمالك في ضم كوادي أوبوكو على سبيل الاعارة مجانًا من مونتريال الكندي، على غرار صفقة محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي، مع وضع بند الشراء النهائي، حال تألق اللاعب الغاني، على أن يتحمل الزمالك راتبه في الشهور الستة المقبلة".