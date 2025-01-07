طرح فيلم "الدشاش" في السعودية.. الخميس المقبل

تستقبل دور العرض السينمائي فى المملكة العربية السعودية ، الخميس ، فيلم الدشاش من بطولة الفنان محمد سعد .

ويأتي طرح فيلم “ الدشاش ” في المملكة العربية السعودية ، بعد طرحه فى السينمات المصرية بعدة أيام ، وتصدره شباك التذاكر.



فيلم الدشاش

فيلم "الدشاش" من بطولة محمد سعد بمشاركة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

ويجسد محمد سعد فى الفيلم شخصية الدشاش وهي شخصية رئيس عصابة وبعيدة تماما عن الكوميديا التي اشتهر بها ليبدأ بهذا الفيلم مرحلة جديدة فى عالم الأكشن والدراما.

يشهد الفيلم تعاوناً جديداً بين محمد سعد وزينة، بعد نجاحهما السابق في فيلم "بوشكاش".

وكان آخر أعمال محمد سعد هو مسلسل “إكس لانس”، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.







