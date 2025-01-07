أعمال القصبجي ومحمد فوزي على المسرح الكبير بالأوبرا.. الخميس

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى يضم نخبة من أعمال الراحلين الموسيقار محمد القصبجى والفنان محمد فوزى، وذلك ضمن أنشطة وزارة الثقافة المصرية لنشر التراث الموسيقى والغنائى

وذلك فى الثامنة مساء الخميس ٩ يناير على المسرح الكبير منها مش ممكن اقدر أخاصمك ، انا قلبى دليلي ، أمتى حتعرف ، ياطيور ، ليه تلاوعينى ، رق الحبيب ، إضحك كركر وموسيقى يا صباح الخير ياللي معانا ، شحات الغرام ، دارى العيون ، الشوق ، ليا عشم وياك يا جميل ، أى والله ، ويلك ويلك ، تعب الهوى قلبى ، ع الباب أوبريت أبطال الغرام .

الحفل من أداء أحمد سعيد ، آيات فاروق ، غادة أدم ، ساره زكى ، محمد طارق ، أحمد عصام ، فتحى ناصر ، محمد على وعازف العود محمود عبد الفتاح .

جدير بالذكر أن خطط تطوير عمل الفرق الفنية التابعة للأوبرا تشمل إستحداث وإقامة سلاسل عروض وحفلات متنوعة يتم تخصيصها لإلقاء الضوء على أهم أعمال ورموز الإبداع المحلى والعالمى .