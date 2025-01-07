آيلاند: على إسرائيل أن تعلن استعدادها لإنهاء القتال في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق جيورا آيلاند، قال لن نحقق أي حكم عسكري في غزة باستثناء عشرات الجنود الذين سيمـ ـوتون كل عام، وعلى إسرائيل أن تعلن استعدادها لإنهاء القتال في غزة مقابل عودة جميع المحتجزين.

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن عمليات الاغتيال الجبانة والجرائم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني لن تثنيه عن مواصلة طريق المقاومة.

وقالت الحركة في بيان لها " ستبقى شعلة النضال مستمرة وتتناقل بين الأجيال حتى تحرير فلسطين واستعادة حقوقنا المسلوبة.

وأضافت" إننا إذ ننعى الأسير المحرر شهيدنا المجاهد جعفر أحمد دبابسة (40 عاما)، الذي ارتقى إثر جريمة اغتيال بشعة فجر اليوم الثلاثاء في بلدة الباذان شرق نابلس، لنؤكد أن المقاومة بالضفة مستمرة، لا يوقفها اغتيالات ولا اعتقالات حتى التحرير.

وختمت" نشدد على ضرورة رفع وتيرة العمليات البطولية في كافة أنحاء الضفة الغربية، ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقاومته ورموزه الوطنية، ونحيي السواعد المباركة التي لا تزال تحمل السلاح وتواجه المحتل رغم حملات التضييق والملاحقة.