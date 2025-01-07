الربط الكهربائي بين الدول الثلاث| قمة مصرية يونانية قبرصية.. غدا

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك قمة مصرية يونانية قبرصية في القاهرة غدًا، سوف تناقش التعاون الثلاثي في العديد من المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والغاز والطاقة.

قمة ثلاثية تجمع مصر وقبرص واليونان في القاهرة

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن القمة سوف تناقش تطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا وتداعياتها على المنطقة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن غدا يوما مهما وحافلا بالاجتماعات، مضيفا أنه سيتم الربط بين شركات الكهرباء الوطنية في الدول الثلاث من خلال كابل الربط.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى في مجال الغاز، مضيفا أن قبرص واليونان أكدتا أن أي تفاق بين سوريا وتركيا لا بد أن يكون وفقا للقانون الدولي البحري.

