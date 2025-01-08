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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

أخبار محافظة القليوبية|مصرع شخص وإصابة 8 فى حريق خط بوتاجاز.. واحتفالات بالكنائس بعيد الميلاد المجيد

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري
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شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.


مصرع شخص وإصابة 8 فى حريق شب بخط غاز بطريق الخانكة- السلام
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، بالتنسيق والتعاون مع الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب نتيجة كسر في ماسورة خط بترول عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق “القاهرة – بلبيس الصحراوي” ، مما أدى إلى اندلاع اشتعال النيران 
وعلى الفور انتقل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية وسيارات الإطفاء  إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره ، كما تم الدفع بسيارات الاطفاء للمنطقة البترولية بمسطرد بالاضافة الى إغلاق جميع المحابس الخاصة بالخط المتضرر كإجراء احترازي.


محافظ القليوبية يطمئن علي مصابي خط غاز الخانكة ويوجه بصرف إعانات عاجلة..صور
كما قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بزيارة تفقدية لقسم الحروق بمستشفى السلام التخصصي بمحافظة القاهرة ، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث كسر بماسورة خط أنابيب الغاز بمنطقة الخانكة.
واطلع المحافظ على التقارير الطبية للمصابين، وتحدث معهم وأسرهم، مؤكداً لهم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري كما وجه بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل رعاية طبية للمصابين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
وفي إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمتضررين، تم صرف مبالغ مالية لـ 8 مصابين، وصرف مبلغ مالي لأسرة المتوفي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بهدف مساعدتهم في تغطية نفقات العلاج والتعافي.
وأعرب محافظ القليوبية عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى في الحادث، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لهم.
وأكد المهندس أيمن عطية أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بسلامة المواطنين، وأن جميع الأجهزة المعنية تعمل جاهدة للحد من وقوع مثل هذه الحوادث، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
ووجه المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية  التي عملت على مدار الساعة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، والسيطرة على الحادث.


محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
قدم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، التهاني لنيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، والقس رأفت لوقا رئيس الطائفة الإنجيلية بالقليوبية وللأخوة الأقباط بالمحافظة وجموع الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بحضور عدد من الاجهزة التنفيذية والشعبية ورؤساء وأعضاء الأحزاب السياسية بالمحافظة.
وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.


العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالقليوبية
عثر أهالي قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق. 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والرائدان أحمد محسن عمارة ومصطفى الديب معاونا المباحث وتبين من التحريات الأولية أن ربة المنزل تقترب من الـ 60 عاما وتعيش داخل منزلها ويتردد عليها زوج نجلتها لأخذ حصته من الخبز بموجب البطاقة التموينية وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم وانتداب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بنها محافظ القليوبية القليوبية د

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